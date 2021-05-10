Глушенков забил «Спартаку» и удалился. Он принадлежит клубу, но мешает ему в борьбе за ЛЧ
21-летний Максим Глушенков пришел в «Спартак» в начале 2019 года вместе с Наилем Умяровым из «Чертаново». В «Спартаке» он был задействован даже в трех сезонах, но сыграл в общей сложности 11 матчей без голов.
Гораздо лучше у него получалось за это время в других командах:
- Шесть голов в десяти матчах за «Спартак-2» в ФНЛ.
- Три мяча в десяти играх РПЛ за «Крылья Советов».
- Два гола в шести матчах РПЛ за «Химки».
Осенью 2020-го Глушенков сломался – порвал крестообразные связки и перенес операцию в Риме. В ноябре он вернулся к тренировкам, но в январе «Спартак» отдал его «Химкам» в аренду до конца сезона.
Первая игра за «Химки» – в марте 2021-го, а через месяц – победный гол в ворота «Динамо» в игре, где «Химкам» было крайне тяжело удерживать даже ничью.
Со «Спартаком», командой, которой он принадлежит, вообще вышло драматично:
Забил на 27-й минуте, открыл счет:
Удалился через десять минут, оставив «Химки» вдесятером:
Для «Спартака» – важнейший матч: при победе над «Химками» останется набрать очко в Грозном, чтобы попасть в ЛЧ независимо от игры «Локомотива». При ничьей – нужно будет побеждать «Ахмат». А вот при поражении – уж добиваться максимального результата и ждать осечки «Локо».
Еще драма: гол Глушенкова мог помешать «Спартаку» попасть в Лигу чемпионов, в которой он бы сам вполне мог сыграть, так как арендный контракт с «Химками» рассчитан только до лета.
«Он здорово работает на тренировках и заслужил свое игровое время», – говорил о нем Олег Кононов, подпуская Глушенкова к основе. Сам игрок был оптимистичен: «Не жалею, что перешел в «Спартак» так рано. Наоборот, это подходящий возраст! Надо работать и доказывать, что я готов».
Но забрать себе Глушенкова хотят и «Химки». Министр спорта Московской области Роман Терюшков сказал: «Было бы неплохо его тоже оставить. Будем общаться со «Спартаком» по поводу их планов на игрока».
Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2023 года. Планы клуба по нему пока неизвестны.