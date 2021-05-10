Глушенков забил «Спартаку» и удалился. Он принадлежит клубу, но мешает ему в борьбе за ЛЧ

21-летний Максим Глушенков пришел в «Спартак» в начале 2019 года вместе с Наилем Умяровым из «Чертаново». В «Спартаке» он был задействован даже в трех сезонах, но сыграл в общей сложности 11 матчей без голов.

Гораздо лучше у него получалось за это время в других командах:

Шесть голов в десяти матчах за «Спартак-2» в ФНЛ.

Три мяча в десяти играх РПЛ за «Крылья Советов».

Два гола в шести матчах РПЛ за «Химки».

Осенью 2020-го Глушенков сломался – порвал крестообразные связки и перенес операцию в Риме. В ноябре он вернулся к тренировкам, но в январе «Спартак» отдал его «Химкам» в аренду до конца сезона.

Первая игра за «Химки» – в марте 2021-го, а через месяц – победный гол в ворота «Динамо» в игре, где «Химкам» было крайне тяжело удерживать даже ничью.

Со «Спартаком», командой, которой он принадлежит, вообще вышло драматично:

Забил на 27-й минуте, открыл счет: