«Зенит» просто уничтожает московские клубы в 2021-м. «Локо», «Спартак» и «Динамо» в Петербурге отхватили 17 голов на троих

«Зенит» разгромил «Динамо» в 13-м туре РПЛ. Теперь у него целых восемь домашних побед подряд над московскими клубами:

✅ «Спартак» (2:1) – Кубок.

✅ ЦСКА (2:1) – РПЛ.

✅ «Динамо» (3:1) – РПЛ.

✅ «Спартак» (3:1) – РПЛ.

✅ «Локомотив» (6:1) – РПЛ.

✅ ЦСКА (1:0) – РПЛ.

✅ «Спартак» (7:1) – РПЛ.

✅ «Динамо» (4:1) – РПЛ.

Что еще интересно в зенитовских результатах:

💣 Именно в 2021-м три московских клуба из четырех получили от «Зенита» разгромы. Сначала в чемпионском матче отхватил «Локомотив» (1:6), затем в новом сезоне антирекорд поставил «Спартак» (1:7), а после крупно проиграло и идущее вторым «Динамо» (1:4).

«Локомотиву» в 2021-м еще и досталось в Суперкубке – 0:3.

💣 ЦСКА единственный, кто уберегся. Но ему досталось за год до этого – летом 2020-го в возобновленном сезоне – 0:4 дома. В Петербурге ЦСКА проигрывал аккуратнее – 1:2 и 0:1.