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#Зенит #РПЛ #Спартак #Локомотив #ЦСКА #Динамо

«Зенит» просто уничтожает московские клубы в 2021-м. «Локо», «Спартак» и «Динамо» в Петербурге отхватили 17 голов на троих

49 минут назад
Михаил Морозов

«Зенит» разгромил «Динамо» в 13-м туре РПЛ. Теперь у него целых восемь домашних побед подряд над московскими клубами:

«Спартак» (2:1) – Кубок.    

ЦСКА (2:1) – РПЛ.

«Динамо» (3:1) – РПЛ.

✅ «Спартак» (3:1) – РПЛ.

«Локомотив» (6:1) – РПЛ.

✅ ЦСКА (1:0) – РПЛ.

✅ «Спартак» (7:1) – РПЛ.

✅ «Динамо» (4:1) – РПЛ.

Что еще интересно в зенитовских результатах:

💣 Именно в 2021-м три московских клуба из четырех получили от «Зенита» разгромы. Сначала в чемпионском матче отхватил «Локомотив» (1:6), затем в новом сезоне антирекорд поставил «Спартак» (1:7), а после крупно проиграло и идущее вторым «Динамо» (1:4).

«Локомотиву» в 2021-м еще и досталось в Суперкубке – 0:3.

💣 ЦСКА единственный, кто уберегся. Но ему досталось за год до этого – летом 2020-го в возобновленном сезоне – 0:4 дома. В Петербурге ЦСКА проигрывал аккуратнее – 1:2 и 0:1.

💣 В последний сезон (2017/18) до трех подряд чемпионств дома «Зенит» так не феерил. Да, «Спартак» тогда был побит 5:1, но с «Динамо» вышло не так жестко (2:1), ЦСКА обыгран не был (0:0), а от «Локо» «Зенит» вообще получил 0:3.

💣 Здесь вспомнилось, что в единственном за последние годы сезоне в РПЛ московского «Торпедо» в Петербурге тоже было страшно. «Зенит» выиграл 8:1 в 2014-м.

💣 У «Зенита» уже 34 забитых гола после 13 туров. Год назад на этой отметке было 27, два года назад тоже 27, а в 2018-м – 22.

Как еще страшен «Зенит» в 2021-м. Кто получал больше трех голов:

⚽️ «Ахмат» – 4:0.

⚽️ «Ротор» – 6:0.

⚽️ «Локомотив» – 6:1.

⚽️ «Тамбов» – 5:1.

⚽️ «Ростов» – 4:2.

⚽️ «Мальме» – 4:0.

⚽️ «Спартак» – 7:1.

⚽️ «Динамо» – 4:1.

На всякий случай, оставшиеся матчи «Зенита» в 2021-м:

🇷🇺 В РПЛ – «Урал», «Нижний Новгород», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо».

🌍 В ЛЧ – «Ювентус», «Мальме» и «Челси».

Все фото: РПЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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