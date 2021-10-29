«Зенит» просто уничтожает московские клубы в 2021-м. «Локо», «Спартак» и «Динамо» в Петербурге отхватили 17 голов на троих
«Зенит» разгромил «Динамо» в 13-м туре РПЛ. Теперь у него целых восемь домашних побед подряд над московскими клубами:
✅ «Спартак» (2:1) – Кубок.
✅ ЦСКА (2:1) – РПЛ.
✅ «Динамо» (3:1) – РПЛ.
✅ «Спартак» (3:1) – РПЛ.
✅ «Локомотив» (6:1) – РПЛ.
✅ ЦСКА (1:0) – РПЛ.
✅ «Спартак» (7:1) – РПЛ.
✅ «Динамо» (4:1) – РПЛ.
Что еще интересно в зенитовских результатах:
💣 Именно в 2021-м три московских клуба из четырех получили от «Зенита» разгромы. Сначала в чемпионском матче отхватил «Локомотив» (1:6), затем в новом сезоне антирекорд поставил «Спартак» (1:7), а после крупно проиграло и идущее вторым «Динамо» (1:4).
«Локомотиву» в 2021-м еще и досталось в Суперкубке – 0:3.
💣 ЦСКА единственный, кто уберегся. Но ему досталось за год до этого – летом 2020-го в возобновленном сезоне – 0:4 дома. В Петербурге ЦСКА проигрывал аккуратнее – 1:2 и 0:1.
💣 В последний сезон (2017/18) до трех подряд чемпионств дома «Зенит» так не феерил. Да, «Спартак» тогда был побит 5:1, но с «Динамо» вышло не так жестко (2:1), ЦСКА обыгран не был (0:0), а от «Локо» «Зенит» вообще получил 0:3.
💣 Здесь вспомнилось, что в единственном за последние годы сезоне в РПЛ московского «Торпедо» в Петербурге тоже было страшно. «Зенит» выиграл 8:1 в 2014-м.
💣 У «Зенита» уже 34 забитых гола после 13 туров. Год назад на этой отметке было 27, два года назад тоже 27, а в 2018-м – 22.
Как еще страшен «Зенит» в 2021-м. Кто получал больше трех голов:
⚽️ «Ахмат» – 4:0.
⚽️ «Ротор» – 6:0.
⚽️ «Локомотив» – 6:1.
⚽️ «Тамбов» – 5:1.
⚽️ «Ростов» – 4:2.
⚽️ «Мальме» – 4:0.
⚽️ «Спартак» – 7:1.
⚽️ «Динамо» – 4:1.
На всякий случай, оставшиеся матчи «Зенита» в 2021-м:
🇷🇺 В РПЛ – «Урал», «Нижний Новгород», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо».