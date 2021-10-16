У Дзюбы есть спорный гол, который часто считается к рекордным 143 в лиге. Но на самом деле его забил другой человек
В матче с тульским «Арсеналом» Артем Дзюба забил гол – это его сотый мяч за «Зенит». Дзюба был готов – после матча он показал заготовленную к юбилею футболку.
Еще Дзюба очень близок, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата России. Но тут всплывает спорный момент. Возможно, в Туле Дзюба забил свой 143-й гол – тогда он уже догнал лучшего бомбардира Олега Веретенникова. Но по другой версии Дзюба забил пока что 142-й гол. Путаница тут творится только из-за одного гола (или автогола).
Что это за гол?
Это 2010 год. 22-летний Дзюба играет в аренде за «Томь» против «Локомотива». В конце первого тайма Дзюба выиграл в штрафной борьбу, развернул защитника и пробил – Гильерме слегка задел мяч, но он покатился в ворота. Защитники Шишкин и Янбаев не смогли вынести мяч с линии. И кажется, что Янбаев занес мяч в ворота.
Видео гола на ютубе есть только в очень плохом качестве, но даже на повторе видно, что мяч находится в метре до ворот, а потом по нему неудачно бьет Янбаев.
- Transfermarkt тоже записал гол на Янбаева.
- «Спорт-Экспресс», Sports.ru и другие тоже за Янбаева. Мы не нашли большое медиа, которые в том матче отдало бы гол Дзюбе.
- Официальный сайт «Локомотива» писал об автоголе так: «Гильерме достал мяч, но от его рук тот поскакал в направлении дальнего угла. И тут случился обидный казус – Шишкин и Ренат Янбаев, проводивший сегодня 100-й матч в составе «Локомотива», помешали друг другу, и мяч от ноги последнего все-таки влетел в сетку».
Стоп. Тогда почему этот гол многими учитывается как гол Дзюбы?
После матча в Туле многие медиа (в том числе мы) выпустили новость о повторении рекорда Дзюбы с 143 голами. Еще это сделали: Sports.ru, «Спорт-Экспресс», Sport24. О том, что, возможно, Дзюбе приписан лишний гол, написал «Чемпионат».
Ошибка может идти от двух источников. Это любительский сайт «100 бомбардиров». Его автор Александр Азаркович с 2001 года ведет статистику бомбардиров в РПЛ. Он тоже отмечал, что медиа записали тот гол на Янбаева, но в своей статистике отдал гол Дзюбе с такой аргументацией:
«Протокол и пресса практически единодушны, записывая автогол Янбаеву, и это более чем огорчительно. Мне кажется очевидным, что игрок, пытающийся выбить мяч, который летит (или катится, или ползет) в ворота, не может считаться автором автогола. Как бы коряво он при этом ни сыграл».
«Спорт-Экспресс». Он с 2003 года ведет «Клуб 100», где ведет статистику игроков, которые в русском футболе забили больше ста голов. И там у Дзюбы 143 гола – тот мяч с «Томью» учтен.