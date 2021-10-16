Артем Дзюба
РПЛ
Зенит
Томь
Поделиться:
Комментарии:
0
#Артем Дзюба #РПЛ #Зенит #Томь

У Дзюбы есть спорный гол, который часто считается к рекордным 143 в лиге. Но на самом деле его забил другой человек

3 часа назад

russian look / global look press

В матче с тульским «Арсеналом» Артем Дзюба забил гол – это его сотый мяч за «Зенит». Дзюба был готов – после матча он показал заготовленную к юбилею футболку.

Еще Дзюба очень близок, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата России. Но тут всплывает спорный момент. Возможно, в Туле Дзюба забил свой 143-й гол – тогда он уже догнал лучшего бомбардира Олега Веретенникова. Но по другой версии Дзюба забил пока что 142-й гол. Путаница тут творится только из-за одного гола (или автогола).

Что это за гол?

Это 2010 год. 22-летний Дзюба играет в аренде за «Томь» против «Локомотива». В конце первого тайма Дзюба выиграл в штрафной борьбу, развернул защитника и пробил – Гильерме слегка задел мяч, но он покатился в ворота. Защитники Шишкин и Янбаев не смогли вынести мяч с линии. И кажется, что Янбаев занес мяч в ворота.

Видео гола на ютубе есть только в очень плохом качестве, но даже на повторе видно, что мяч находится в метре до ворот, а потом по нему неудачно бьет Янбаев.

В прямом эфире гол был засчитан на Дзюбу, но большинство источников в 2010-м записали автогол на Янбаева. Вот официальный сайт РПЛ, который как раз записывает Дзюбе 142 гола.

  • Transfermarkt тоже записал гол на Янбаева.
  • «Спорт-Экспресс», Sports.ru и другие тоже за Янбаева. Мы не нашли большое медиа, которые в том матче отдало бы гол Дзюбе.
  • Официальный сайт «Локомотива» писал об автоголе так: «Гильерме достал мяч, но от его рук тот поскакал в направлении дальнего угла. И тут случился обидный казус – Шишкин и Ренат Янбаев, проводивший сегодня 100-й матч в составе «Локомотива», помешали друг другу, и мяч от ноги последнего все-таки влетел в сетку».

Стоп. Тогда почему этот гол многими учитывается как гол Дзюбы?

После матча в Туле многие медиа (в том числе мы) выпустили новость о повторении рекорда Дзюбы с 143 голами. Еще это сделали: Sports.ru, «Спорт-Экспресс», Sport24. О том, что, возможно, Дзюбе приписан лишний гол, написал «Чемпионат».

Ошибка может идти от двух источников. Это любительский сайт «100 бомбардиров». Его автор Александр Азаркович с 2001 года ведет статистику бомбардиров в РПЛ. Он тоже отмечал, что медиа записали тот гол на Янбаева, но в своей статистике отдал гол Дзюбе с такой аргументацией: 

«Протокол и пресса практически единодушны, записывая автогол Янбаеву, и это более чем огорчительно. Мне кажется очевидным, что игрок, пытающийся выбить мяч, который летит (или катится, или ползет) в ворота, не может считаться автором автогола. Как бы коряво он при этом ни сыграл».

«Спорт-Экспресс». Он с 2003 года ведет «Клуб 100», где ведет статистику игроков, которые в русском футболе забили больше ста голов. И там у Дзюбы 143 гола – тот мяч с «Томью» учтен. 

 

Хотя в отчете о матче «СЭ» писал: «Янбаев, догнавший мяч на линии ворот, попытался выбить его в поле, но попал в сетку». О возможной ошибке писал в своем телеграм-канале журналист «СЭ» Гоша Чернов.

Еще по теме
«Спартак» и «Динамо» устроили драку. Все началось с жесткого подката Захаряна, после которого толкались обе команды
Первый матч Гисдоля в «Локо»: состав из запасных, пожар в обороне и камбэк на 93-й
Кто такой Гисдоль. Он правда удобный кандидат от Рангника? Почему его прошлые команды так много пропускали и висели в зоне вылета?
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Артем Дзюба
#РПЛ
#Зенит
#Томь