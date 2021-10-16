У Дзюбы есть спорный гол, который часто считается к рекордным 143 в лиге. Но на самом деле его забил другой человек

Еще Дзюба очень близок, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории чемпионата России. Но тут всплывает спорный момент. Возможно, в Туле Дзюба забил свой 143-й гол – тогда он уже догнал лучшего бомбардира Олега Веретенникова. Но по другой версии Дзюба забил пока что 142-й гол. Путаница тут творится только из-за одного гола (или автогола).

Что это за гол?

Это 2010 год. 22-летний Дзюба играет в аренде за «Томь» против «Локомотива». В конце первого тайма Дзюба выиграл в штрафной борьбу, развернул защитника и пробил – Гильерме слегка задел мяч, но он покатился в ворота. Защитники Шишкин и Янбаев не смогли вынести мяч с линии. И кажется, что Янбаев занес мяч в ворота.

Видео гола на ютубе есть только в очень плохом качестве, но даже на повторе видно, что мяч находится в метре до ворот, а потом по нему неудачно бьет Янбаев.