Артем Дзюба
РПЛ
Зенит
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#Артем Дзюба #РПЛ #Зенит

Дзюба повторил рекорд по голам в чемпионатах России. У него 143 мяча

час назад

Нападающий Артем Дзюба вышел в стартовом составе «Зенита» на матч 11-го тура РПЛ против «Арсенала». Он забил на 88-й минуте.

Это его 143-й гол в чемпионатах России – рекорд. Столько же голов у Олега Веретенникова. В тройку лучших входит Александр Кержаков (139).

  • Дзюба всю карьеру провел в российских клубах. Он играл за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Арсенал» и «Зенит».
  • Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Гол «Арсеналу» – 100-й за клуб во всех турнирах.
  • В этом сезоне Дзюба забил пять голов за 11 матчей РПЛ.
Матч завершен
Арсенал
Тула
Давиташвили 53
Кангва 90
2:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 88
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Источник:
Гол
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Комментарии (1)
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insaider
29 минут назад

Испорченное реноме не поправит не один рекорд 🤔

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