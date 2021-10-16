Дзюба повторил рекорд по голам в чемпионатах России. У него 143 мяча

Нападающий Артем Дзюба вышел в стартовом составе «Зенита» на матч 11-го тура РПЛ против «Арсенала». Он забил на 88-й минуте.

Это его 143-й гол в чемпионатах России – рекорд. Столько же голов у Олега Веретенникова. В тройку лучших входит Александр Кержаков (139).