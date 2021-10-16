Артем Дзюба
РПЛ
Зенит
Дзюба повторил рекорд по голам в чемпионатах России. У него 143 мяча
час назад
Нападающий Артем Дзюба вышел в стартовом составе «Зенита» на матч 11-го тура РПЛ против «Арсенала». Он забил на 88-й минуте.
Это его 143-й гол в чемпионатах России – рекорд. Столько же голов у Олега Веретенникова. В тройку лучших входит Александр Кержаков (139).
- Дзюба всю карьеру провел в российских клубах. Он играл за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Арсенал» и «Зенит».
- Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. Гол «Арсеналу» – 100-й за клуб во всех турнирах.
- В этом сезоне Дзюба забил пять голов за 11 матчей РПЛ.
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Комментарии (1)
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29 минут назад
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Испорченное реноме не поправит не один рекорд 🤔
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