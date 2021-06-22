Дзюба VS Кержаков − как они забивали свои 30 голов за сборную. Дзюба − в два раза быстрее, зато Кержаков − в два раза больше победных

Артем Дзюба забил 30-й гол за сборную России на Евро-2020. Теперь в истории сборной сразу два лучших бомбардира – Дзюба догнал Александра Кержакова.

Мы сравнили, кто из них шел к 30 голами быстрее, качественнее, разнообразнее. Чьи голы были важнее для сборной и чаще оказывались полезнее.

💣 Дзюба забил 30 голов за 55 матчей, Кержаков – за 90.

💣 По голевым всплескам: Дзюба дважды оформлял покер и четыре дубля, Кержаков – только один хет-трик и пять дублей.

💣 У Дзюбы на голы ушли неполные семь лет – с сентября 2014-го (дата первого гола) по июнь 2021-го. У Кержакова – неполных 13 лет: с августа 2002-го по июнь 2015-го.

💣 В официальных играх (не товарищеских) Дзюба забил 27 голов, Кержаков – 22. Соответственно – 90% и 73% мячей от общего количества своих мячей за сборную.

💣 Победные голы. Дзюба забивал их Швеции, Лихтенштейну, Молдавии, Турции, Шотландии и Словении. Итого 6 побед.

У Кержакова список обширнее – Ирландии, Лихтенштейну, Люксембургу, Эстонии, Андорре, Финляндии, Северной Македонии, Италии, Израилю, Португалии, Словакии, Азербайджану, Венгрии. Итого 13 побед.