Артем Дзюба
Евро-2020
Александр Кержаков
Россия
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#Артем Дзюба #Россия #Евро-2020 #Александр Кержаков

Дзюба VS Кержаков − как они забивали свои 30 голов за сборную. Дзюба − в два раза быстрее, зато Кержаков − в два раза больше победных

час назад

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Артем Дзюба забил 30-й гол за сборную России на Евро-2020. Теперь в истории сборной сразу два лучших бомбардира – Дзюба догнал Александра Кержакова.

Мы сравнили, кто из них шел к 30 голами быстрее, качественнее, разнообразнее. Чьи голы были важнее для сборной и чаще оказывались полезнее.

💣 Дзюба забил 30 голов за 55 матчей, Кержаков – за 90.

💣 По голевым всплескам: Дзюба дважды оформлял покер и четыре дубля, Кержаков – только один хет-трик и пять дублей.

💣 У Дзюбы на голы ушли неполные семь лет – с сентября 2014-го (дата первого гола) по июнь 2021-го. У Кержакова – неполных 13 лет:  с августа 2002-го по июнь 2015-го.

💣 В официальных играх (не товарищеских) Дзюба забил 27 голов, Кержаков – 22. Соответственно – 90% и 73% мячей от общего количества своих мячей за сборную.

💣 Победные голы. Дзюба забивал их Швеции, Лихтенштейну, Молдавии, Турции, Шотландии и Словении. Итого 6 побед.

У Кержакова список обширнее – Ирландии, Лихтенштейну, Люксембургу, Эстонии, Андорре, Финляндии, Северной Македонии, Италии, Израилю, Португалии, Словакии, Азербайджану, Венгрии. Итого 13 побед.

РФС

💣 На чемпионате мира Дзюба забил три гола, на чемпионате Европы – один (и там, и там по разу реализовывал пенальти). У Кержакова из крупных турниров есть гол на ЧМ.

💣 Голы были совсем при разных тренерах. Общий только один.

Дзюба забивал при трех тренерах:

Кержаков – при шести:

💣 Командам, которые никогда не играли на ЧМ или Евро, Дзюба забил 13 голов, Кержаков – 14.

💣 Кому забивали оба бомбардира.

Дзюба:

5 – 🇱🇮 Лихтенштейну.

4 – 🇸🇲 Сан-Марино.

3 – 🇷🇸 Сербии и 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Шотландии.

2 – 🇸🇪 Швеции, 🇨🇷 Коста-Рике и 🇸🇮 Словении.

1 – Молдавии, Саудовской Аравии, Египту, Испании, Турции, Казахстану, Кипру, Мальте и Дании.

Кержаков:

3 – 🇦🇩 Андорре, 🇱🇮 Лихтенштейну, 🇱🇺 Люксембургу.

2 – 🇦🇿 Азербайджану, 🇮🇱 Израилю, 🇮🇪 Ирландии, 🇲🇰 Македонии, 🇫🇮 Финляндии, 🇪🇪 Эстонии.

1 – Албании, Белоруссии, Венгрии, Португалии, Словакии, Уругваю, Франции, Швеции и Южной Корее.

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Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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В каких городах Дзюба забивал рекорд за сборную. 7 столиц и 0 стран вне Европы
Сравниваем Дзюбу с лучшими бомбардирами топ-сборных. Забивает в официальных матчах чаще Руни и Анри, а стал лучшим быстрее Клозе
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