Дзюба VS Кержаков − как они забивали свои 30 голов за сборную. Дзюба − в два раза быстрее, зато Кержаков − в два раза больше победных
Артем Дзюба забил 30-й гол за сборную России на Евро-2020. Теперь в истории сборной сразу два лучших бомбардира – Дзюба догнал Александра Кержакова.
Мы сравнили, кто из них шел к 30 голами быстрее, качественнее, разнообразнее. Чьи голы были важнее для сборной и чаще оказывались полезнее.
💣 Дзюба забил 30 голов за 55 матчей, Кержаков – за 90.
💣 По голевым всплескам: Дзюба дважды оформлял покер и четыре дубля, Кержаков – только один хет-трик и пять дублей.
💣 У Дзюбы на голы ушли неполные семь лет – с сентября 2014-го (дата первого гола) по июнь 2021-го. У Кержакова – неполных 13 лет: с августа 2002-го по июнь 2015-го.
💣 В официальных играх (не товарищеских) Дзюба забил 27 голов, Кержаков – 22. Соответственно – 90% и 73% мячей от общего количества своих мячей за сборную.
💣 Победные голы. Дзюба забивал их Швеции, Лихтенштейну, Молдавии, Турции, Шотландии и Словении. Итого 6 побед.
У Кержакова список обширнее – Ирландии, Лихтенштейну, Люксембургу, Эстонии, Андорре, Финляндии, Северной Македонии, Италии, Израилю, Португалии, Словакии, Азербайджану, Венгрии. Итого 13 побед.
💣 На чемпионате мира Дзюба забил три гола, на чемпионате Европы – один (и там, и там по разу реализовывал пенальти). У Кержакова из крупных турниров есть гол на ЧМ.
💣 Голы были совсем при разных тренерах. Общий только один.
Дзюба забивал при трех тренерах:
- 2 гола при Фабио Капелло.
- 7 – при Леониде Слуцком.
- Остальные (21) – при Станиславе Черчесове.
Кержаков – при шести:
- 3 – при Валерии Газзаеве.
- 1 – при Георгии Ярцеве.
- 3 – при Юрии Семине.
- 8 – при Гусе Хиддинке.
- 4 – при Дике Адвокате.
- 11 – при Фабио Капелло.
💣 Командам, которые никогда не играли на ЧМ или Евро, Дзюба забил 13 голов, Кержаков – 14.
💣 Кому забивали оба бомбардира.
Дзюба:
5 – 🇱🇮 Лихтенштейну.
4 – 🇸🇲 Сан-Марино.
3 – 🇷🇸 Сербии и 🏴 Шотландии.
2 – 🇸🇪 Швеции, 🇨🇷 Коста-Рике и 🇸🇮 Словении.
1 – Молдавии, Саудовской Аравии, Египту, Испании, Турции, Казахстану, Кипру, Мальте и Дании.
Кержаков:
3 – 🇦🇩 Андорре, 🇱🇮 Лихтенштейну, 🇱🇺 Люксембургу.
2 – 🇦🇿 Азербайджану, 🇮🇱 Израилю, 🇮🇪 Ирландии, 🇲🇰 Македонии, 🇫🇮 Финляндии, 🇪🇪 Эстонии.
1 – Албании, Белоруссии, Венгрии, Португалии, Словакии, Уругваю, Франции, Швеции и Южной Корее.