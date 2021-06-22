Сравниваем Дзюбу с лучшими бомбардирами топ-сборных. Забивает в официальных матчах чаще Руни и Анри, а стал лучшим быстрее Клозе

⚽️ Рекордные 30 голов для России выглядят не очень фоне других европейцев. Только у итальянца Ривы сопоставимый показатель по количеству голов (35). Зато Дзюба имеет лучший процент по голам за сборную в официальных матчах. Только три мяча из 30-ти он забил в товарищеских играх. Сопоставимый темп в официальных матчах набирает только Криштиану Роналду.

⚽️ Итальянец Рива и Дзюба похожи и по другим показателям. Оба забили только по одному голу на чемпионатах Европы. Они же близки и по показателям голов в лучший год (9-8). В 2019 году Дзюба забил девять голов. Четыре из них – в матче с Сан-Марино. Еще был дубль в матче с Шотландией. Россия выиграла эти матчи с общим счетом 13:0.

⚽️ Только четыре гола Дзюба забил в финальных стадиях крупных турниров. Участвовал он всего в трех. На Евро-2016 провел без голов три полных матча. На ЧМ-2018 Дзюба забил сразу три гола, два из них – в стартовых матчах. Теперь к этому добавился гол на Евро-2020, где Россия забила всего два раза. Дзюба – автор половины голов сборной на этом турнире.