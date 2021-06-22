Сравниваем Дзюбу с лучшими бомбардирами топ-сборных. Забивает в официальных матчах чаще Руни и Анри, а стал лучшим быстрее Клозе
Россия проиграла Дании (1:4) на Евро-2020, но Артем Дзюба забил. Это очень важный гол. С ним Дзюба сравнялся с Кержаковым в списке бомбардиров сборной России. Теперь оба имеют рекордные 30 голов, но потратили на них разное количество матчей. Кержаков уложил 30 голов в 91 игру, Дзюба – в 55.
30 голов за 55 матчей – звучит сильно. Насколько это необычно?
Мы сравнили голы Дзюбы с лучшими бомбардирами топ-сборных.
- Сколько матчей потратили на достижение.
- Сколько забили в свой лучший год.
- Какая часть всех голов – это официальные игры.
- В каком возрасте стали лучшими.
- Какая часть всех голов – с пенальти.
⚽️ Рекордные 30 голов для России выглядят не очень фоне других европейцев. Только у итальянца Ривы сопоставимый показатель по количеству голов (35). Зато Дзюба имеет лучший процент по голам за сборную в официальных матчах. Только три мяча из 30-ти он забил в товарищеских играх. Сопоставимый темп в официальных матчах набирает только Криштиану Роналду.
⚽️ Итальянец Рива и Дзюба похожи и по другим показателям. Оба забили только по одному голу на чемпионатах Европы. Они же близки и по показателям голов в лучший год (9-8). В 2019 году Дзюба забил девять голов. Четыре из них – в матче с Сан-Марино. Еще был дубль в матче с Шотландией. Россия выиграла эти матчи с общим счетом 13:0.
⚽️ Только четыре гола Дзюба забил в финальных стадиях крупных турниров. Участвовал он всего в трех. На Евро-2016 провел без голов три полных матча. На ЧМ-2018 Дзюба забил сразу три гола, два из них – в стартовых матчах. Теперь к этому добавился гол на Евро-2020, где Россия забила всего два раза. Дзюба – автор половины голов сборной на этом турнире.
⚽️ Дзюба стал лучшим бомбардиром сборной России в 32 года. Средний показатель по европейским топ-сборным чуть ниже: обычно бомбардирские рекорды ставились в 29-30 лет. Только Мирослав Клозе забил рекордный гол в 36 лет. Параллельно с тем рекордом Клозе – лучший бомбардир в истории чемпионатов мира (16 голов).
⚽️ За карьеру в сборной Дзюба забил только пять голов с пенальти. Интересно, что в 2021 году он не реализовал два пенальти за «Зенит». Поэтому гол в ворота Дании стал первым забитым пенальти от Дзюбы в году. Все голы с пенальти за сборную Дзюба распределил по разным годам. Это он забивал на ЧМ-2018 в игре с Испанией.
Но пять пенальти – это не так впечатляюще на фоне Клозе. Он забил почти в 2,5 раза больше голов, но ни один из них – с пенальти.
⚽️ Дзюба играет за сборную России с 2011 года. Но первый гол он забил только в 2014-м. Это было 8 сентября в матче с Лихтенштейном (4:0). Через месяц случилась и первая реализация пенальти. К статусу лучшего бомбардира сборной России он шел почти десять лет. Улучшить показатель по голам Дзюба сможет уже в сентябре, когда Россия сыграет с Хорватией в отборе на ЧМ-2022.