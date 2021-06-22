Россия
Евро-2020
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#Россия #Евро-2020

Россия повторила худший результат по забитым голам на Евро

час назад

Россия проиграла Дании в матче третьего тура Евро-2020 группы В. Единственный гол забил Артем Дзюба, который стал для него 30-м в сборной. Он повторил рекорд лучшего бомбардира Александра Кержакова.

Россия проиграла 20-й матч при Черчесове. Это худший показатель среди тренеров

Матч завершен
Россия
Дзюба 70
1:4
Матч завершен
Дания
Дамсгор 38
Поульсен 59
Кристенсен 79
Мехле 82
  • Гол Дзюбы – второй для России на Евро-2020. Первый в матче против Финляндии забил Алексей Миранчук.
  • Два гола за групповой этап чемпионата Европы – худший показатель России. Так же было на Евро-2004 и Евро-2016.
  • За три тура Россия пропустила семь голов – больше всех в группе В.

Так было по забитым мячам на прошлых Евро:

Евро-1996. ⚽️⚽️⚽️⚽️

Евро-2004. ⚽️⚽️

Евро-2008. ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

Евро-2012. ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

Евро-2016. ⚽️⚽️

Евро-2020. ⚽️⚽️

Россия заняла последнее место и не вышла из группы на Евро в пятый из шести раз.

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Источник:
Гол.ру
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