Россия повторила худший результат по забитым голам на Евро

Гол Дзюбы – второй для России на Евро-2020. Первый в матче против Финляндии забил Алексей Миранчук.

Два гола за групповой этап чемпионата Европы – худший показатель России. Так же было на Евро-2004 и Евро-2016.

За три тура Россия пропустила семь голов – больше всех в группе В.

Так было по забитым мячам на прошлых Евро:

Евро-1996. ⚽️⚽️⚽️⚽️

Евро-2004. ⚽️⚽️

Евро-2008. ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

Евро-2012. ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

Евро-2016. ⚽️⚽️

Евро-2020. ⚽️⚽️

Россия заняла последнее место и не вышла из группы на Евро в пятый из шести раз.