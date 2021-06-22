Россия
Евро-2020
Россия повторила худший результат по забитым голам на Евро
час назад
Россия проиграла Дании в матче третьего тура Евро-2020 группы В. Единственный гол забил Артем Дзюба, который стал для него 30-м в сборной. Он повторил рекорд лучшего бомбардира Александра Кержакова.
Россия проиграла 20-й матч при Черчесове. Это худший показатель среди тренеров
- Гол Дзюбы – второй для России на Евро-2020. Первый в матче против Финляндии забил Алексей Миранчук.
- Два гола за групповой этап чемпионата Европы – худший показатель России. Так же было на Евро-2004 и Евро-2016.
- За три тура Россия пропустила семь голов – больше всех в группе В.
Так было по забитым мячам на прошлых Евро:
Евро-1996. ⚽️⚽️⚽️⚽️
Евро-2004. ⚽️⚽️
Евро-2008. ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
Евро-2012. ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️
Евро-2016. ⚽️⚽️
Евро-2020. ⚽️⚽️
Россия заняла последнее место и не вышла из группы на Евро в пятый из шести раз.
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