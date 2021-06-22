В каких городах Дзюба забивал рекорд за сборную. 7 столиц и 0 стран вне Европы

Артем Дзюба забил пенальти Дании на Евро-2020. Это его 30-й гол за Россию . Так он сравнялся с рекордсменом Александром Кержаковым.

Мы открыли карту и посмотрели, где прописаны все голы Дзюбы.

🇷🇺 Москва – 8

🇷🇺 Саранск – 4

🇷🇺 Краснодар – 2

🇷🇺 Сочи – 2

🇷🇺 Санкт-Петербург – 1

🇷🇺 Химки – 1

🇱🇮 Вадуц – 4

🇲🇩 Кишинев – 1

🇲🇨 Монако – 1

🇹🇷 Трабзон – 1

🇰🇿 Нур-Султан – 1

🇬🇧 Глазго – 1

🇨🇾 Никосия – 1

🇲🇹 Та-Кали – 1

🇩🇰 Копенгаген – 1

● Дзюба – домашний форвард. 18 из 30 голов он забил в русских городах. Хотя в Санкт-Петербурге, где он уже много лет живет, у него только один гол.

● Всего в списке 15 городов. Широкая география для 30 голов.

● Всего в списке 10 государств.

● Всего в списке 7 столиц. Он забивал не в столицах в Великобритании, Турции и Мальте.

● Важный минус голевой географии Дзюбы – нет городов вне Европы. Но у него не было шансов: Дзюба просто пока играл за сборную только внутри Европы (мы относим Казахстан к Европе из-за принадлежности казахстанской сборной к УЕФА).