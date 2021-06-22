В каких городах Дзюба забивал рекорд за сборную. 7 столиц и 0 стран вне Европы
Артем Дзюба забил пенальти Дании на Евро-2020. Это его 30-й гол за Россию . Так он сравнялся с рекордсменом Александром Кержаковым.
Мы открыли карту и посмотрели, где прописаны все голы Дзюбы.
🇷🇺 Москва – 8
🇷🇺 Саранск – 4
🇷🇺 Краснодар – 2
🇷🇺 Сочи – 2
🇷🇺 Санкт-Петербург – 1
🇷🇺 Химки – 1
🇱🇮 Вадуц – 4
🇲🇩 Кишинев – 1
🇲🇨 Монако – 1
🇹🇷 Трабзон – 1
🇰🇿 Нур-Султан – 1
🇬🇧 Глазго – 1
🇨🇾 Никосия – 1
🇲🇹 Та-Кали – 1
🇩🇰 Копенгаген – 1
● Дзюба – домашний форвард. 18 из 30 голов он забил в русских городах. Хотя в Санкт-Петербурге, где он уже много лет живет, у него только один гол.
● Всего в списке 15 городов. Широкая география для 30 голов.
● Всего в списке 10 государств.
● Всего в списке 7 столиц. Он забивал не в столицах в Великобритании, Турции и Мальте.
● Важный минус голевой географии Дзюбы – нет городов вне Европы. Но у него не было шансов: Дзюба просто пока играл за сборную только внутри Европы (мы относим Казахстан к Европе из-за принадлежности казахстанской сборной к УЕФА).