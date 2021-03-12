Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке

Федорович расширил для «Гола»: «Ему неважно, Глеб или Филипенко. Если Филипенко после победы на следующий день на тренировке начинал ерундой заниматься, пешком ходить или вольготно вести себя, Гончаренко мог ремешком от секундомера как дать по шее. Или кинуть тем же секундомером. Или просто выгнать: «Беги по кругу». Все становились как шелковые. Как видят, что Филипенко бегает по кругу, сразу все работают».

Из нарушений дисциплины Гончаренко выбивал пользу для команды. Когда опоздал в автобус сам – купил кофемашину. Так это работало с игроками: «У меня часы всегда показывают на пять-десять минут позже. Однажды Родионов пришел за две минуты до тренировки, а у меня часы показывают 12:08. Я ему говорю: «По моим часам ты опоздал». Потом у команды спрашиваю: «Чего у нас не хватает на базе?» Так Родионову пришлось покупать стиральную машину».

Бывший полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич называл Гончаренко диктатором: «Гончаренко – диктатор, злой. Все должно было быть, как он сказал. По крайней мере, так он вел себя с футболистами. Очень быстро заводился в отличие от Ермаковича. В раздевалках летали и чайники, и все что угодно».

Глеб в разговоре с «Голом» не согласился: «Не скажу, что Гончаренко – диктатор. Просто требовательный. И своими поступками передавал это ребятам. Благодаря этому БАТЭ многого добился. Такой воспитательный момент. Когда я играл в «Штутгарте», Магат поступал еще жестче. Все были на него злые. Потом понимали, что все это он делал для нас. Так же, как и Михалыч. Требовал и верил, что надо максимально выжимать потенциал.

Помню, были на сборах в Испании и играли против третьей или четвертой лиги. Горели после первого тайма. Заходит в раздевалку Михалыч – злой. Мы сидим. Была такая бадья, как здоровый чайник. Михалыч хотел его поднять, а чайник был полный. И кинул в нас, тот полетел. Эмоции. Хотел зарядить, что так нельзя, чтобы мы не думали, что это просто товарняк».