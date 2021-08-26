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#РПЛ #Спартак #Сердар Азмун #Зенит #Краснодар #Артем Дзюба #ЦСКА #Ростов #Виктор Мозес #Сергей Пиняев #Деян Ловрен #Малком #Кристиан Нобоа #Сафаа Хади #Эмануэль Маммана #Вильмар Барриос #Матиас Норманн

Самые популярные инстаграмы футболистов РПЛ: у 167 человек больше десяти тысяч, среди 8 миллионников только один россиянин

час назад
Илья Егоров
Александр Плеханов

Блогер Андрей Пономарев собрал список из всех игроков РПЛ, у которых в инстаграме от 10 тысяч подписчиков, и опубликовал их в своем телеграм-канале «Пон».

Топ-10 подробнее:

Николай Живоглядов, Гол.ру

Остальные:

11. Гжегож Крыховяк («Краснодар») – 681 тыс

12. Куинси Промес («Спартак») – 667 тыс

13. Мехди Зеффан («Крылья Советов») – 583 тыс

14. Федор Смолов («Локомотив») – 581 тыс

15. Реми Кабелла («Краснодар») – 507 тыс

16. Фабиан Бальбуэна («Динамо») – 403 тыс

17. Клаудиньо («Зенит») – 387 тыс

18. Гильермо Варела («Динамо») – 326 тыс

19. Денис Глушаков («Химки») – 260 тыс

20. Антон Миранчук («Локомотив») – 255 тыс

21. Пабло («Локомотив») – 238 тыс

22. Александр Соболев («Спартак») – 234 тыс

23. Диего Лаксальт («Динамо») – 228 тыс

24. Роман Зобнин («Спартак») – 203 тыс

25. Вандерсон («Краснодар») – 164 тыс

26. Георгий Джикия («Спартак») – 163 тыс

27. Бруно Фухс (ЦСКА) – 141 тыс

28. Дуглас Сантос («Зенит») – 140,6 тыс

29. Зе Луиш («Локомотив») – 140,3 тыс

30. Адольфо Гайч (ЦСКА) – 135,5 тыс

31. Андрей Ещенко («Спартак») – 135,1 тыс

32. Вендел («Зенит») – 132 тыс

33. Шапи Сулейманов («Краснодар») – 129 тыс

34. Артем Ребров («Спартак») – 127 тыс

35. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 121 тыс

36. Никола Влашич (ЦСКА) – 119 тыс

37. Баштуш («Ростов») – 113 тыс

38. Владислав Сарвели («Крылья Советов») – 103 тыс

39. Айртон («Спартак») – 101 тыс

40. Данил Круговой («Зенит») – 100 тыс

41. Гильерме («Локомотив») – 96 тыс

42. Кемаль Адеми («Химки») – 95,8 тыс

43. Магомед Оздоев («Зенит») – 95,5 тыс

44. Джордан Ларссон («Спартак») – 94,9 тыс

45. Халид Кадыров («Ахмат») – 94 тыс

46. Федор Чалов (ЦСКА) – 93,1 тыс

47. Алекс Крал («Спартак») – 90,7 тыс

48. Кристиан Рамирес («Краснодар») – 87,8 тыс

49. Александр Максименко («Спартак») – 83,9 тыс

50. Хвича Кварацхелия («Рубин») – 83,2 тыс

51. Хердур Магнуссон (ЦСКА) – 80,17 тыс

52. Беким Балай («Нижний Новгород») – 80,15 тыс

53. Ярослав Ракицкий («Зенит») – 78,5 тыс

54. Александр Селихов («Спартак») – 76,7 тыс

55. Абубакар Кадыров («Ахмат») – 75,7 тыс

56. Монтассар Тальби («Рубин») – 73,5 тыс

57. Мурило («Локомотив») – 69,2 тыс

58. Сергей Пиняев («Крылья Советов») – 67,2 тыс

59. Ильзат Ахметов (ЦСКА) – 66,4 тыс

60. Александр Зуев («Рубин») – 65,3 тыс

61. Тони Вильена («Краснодар») – 65,2 тыс

62. Кайо («Краснодар») – 64,1 тыс

63. Юрий Газинский («Краснодар») – 63,9 тыс

64. Матвей Сафонов («Краснодар») – 63 тыс

65. Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА) – 61,7 тыс

66. Антон Заболотный (ЦСКА) – 61,3 тыс

67. Самуэль Жиго («Спартак») – 53,6 тыс

68. Дмитрий Баринов («Локомотив») – 53,3 тыс

69. Клинтон Н’Жи («Динамо») – 52 тыс

твиттер «Динамо»

70. Зелимхан Бакаев («Спартак») – 51,5 тыс

71. Йоррит Хендрикс («Спартак») – 50,8 тыс

72. Жоаозиньо («Сочи») – 50,7 тыс

73. Урош Спайич («Краснодар») – 50,3 тыс

74. Илья Кутепов («Спартак») – 50,1 тыс

75. Себастьян Шиманьски («Динамо») – 49,6 тыс

76. Франсуа Камано («Локомотив») – 48,5 тыс

77. Джон Кордоба («Краснодар») – 47,4 тыс

78. Александр Ерохин («Зенит») – 46,9 тыс

79. Иван Игнатьев («Рубин») – 46,6 тыс

80. Сильвестр Игбоун («Динамо») – 45,8 тыс

81. Игорь Смольников («Арсенал») – 45,2 тыс

82. Ризван Уциев («Ахмат») – 43,4 тыс

83. Михаил Кержаков («Зенит») – 36,8 тыс

84. Антон Шунин («Динамо») – 36,7 тыс

85. Дмитрий Полоз («Ростов») – 33,6 тыс

86. Артур Юсупов («Сочи») – 30,8 тыс

87. Моритц Бауэр («Уфа») – 30,5 тыс

88. Хорен Байрамян («Ростов») – 30 тыс

89. Бранко Йовичич («Урал») – 29,7 тыс

90. Владислав Игнатьев («Рубин») – 29,6 тыс

91. Ивелин Попов («Сочи») – 29,5 тыс

92. Викторьен Ангбан («Сочи») – 29,48 тыс

93. Чидера Эджуке (ЦСКА) – 29,42 тыс

94. Понтус Алмквист («Ростов») – 27,4 тыс

95. Дарко Евтич («Рубин») – 26,7 тыс

96. Николай Рассказов («Спартак») – 26,64 тыс

97. Тарас Бурлак («Арсенал») – 26,62 тыс

98. Али Соу («Ростов») – 26,06 тыс  

99. Вячеслав Караваев («Зенит») – 26,02 тыс

100. Константин Кучаев (ЦСКА) – 25,8 тыс

101. Иван Новосельцев («Арсенал») – 25,4 тыс

102. Иван Обляков (ЦСКА) – 25,1 тыс

103. Кенто Хашимото («Ростов») – 24,95 тыс

104. Хван Ин Бом («Рубин») – 24,92 тыс

105. Алексей Сутормин («Зенит») – 24,6 тыс

106. Сослан Джанаев («Сочи») – 24,4 тыс

107. Яка Бийол (ЦСКА) – 23,8 тыс

108. Мацей Рыбус («Локомотив») – 23,35 тыс

109. Наиль Умяров («Спартак») – 23,32 тыс

110. Николай Комличенко («Ростов») – 23,2 тыс

111. Андрей Мостовой («Зенит») – 23 тыс

112. Дмитрий Скопинцев («Динамо») – 22,8 тыс

113. Джордже Деспотович («Рубин») – 22,7 тыс

114. Рифат Жемалетдинов («Локомотив») – 22,2 тыс

115. Кристьян Бистрович (ЦСКА) – 22,1 тыс

116. Остон Урунов («Уфа») – 20,8 тыс

117. Сеад Хакшабанович («Рубин») – 20,4 тыс

118. Георгий Щенников (ЦСКА) – 20,28 тыс

119. Олег Иванов («Уфа») – 20,25 тыс

120. Брайан Идову («Химки») – 20,24 тыс

121. Лечи Садулаев («Ахмат») – 20,1 тыс

122. Игорь Дивеев (ЦСКА) – 19,8 тыс

123. Арсен Захарян («Динамо») – 19,2 тыс

124. Иван Ордец («Динамо») – 19,1 тыс

125. Арсен Адамов («Урал») – 18,7 тыс

126. Александр Черников («Краснодар») – 17,6 тыс

127. Эсекиель Понсе («Спартак») – 16,7 тыс

128. Александр Мартынович («Краснодар») – 16,69 тыс

129. Георгий Шелия («Ахмат») – 16,60 тыс

130. Александр Беленов («Уфа») – 15,9 тыс

131. Эльмир Набиуллин («Химки») – 15,69 тыс

132. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 15,65 тыс

133. Сергей Петров («Краснодар») – 15,5 тыс

134. Георгий Мелкадзе («Спартак») – 15,2 тыс

135. Никита Чернов («Крылья Советов») – 14,42 тыс

136. Александр Ломовицкий («Спартак») – 14,40 тыс

137. Евгений Фролов («Крылья Советов») – 14,3 тыс

138. Илья Помазун («Урал») – 14,2 тыс

139. Юрий Дюпин («Рубин») – 14,1 тыс

140. Иван Миладинович («Нижний Новгород») – 13,9 тыс

141. Максим Канунников («Крылья Советов») – 13,87 тыс

142. Далер Кузяев («Зенит») – 13,83 тыс

143. Марко Дуганджич («Сочи») – 13,5 тыс

144. Резиуан Мирзов («Спартак») – 13,4 тыс

145. Дмитрий Тихий («Химки») – 13,1 тыс

146. Вячеслав Кротов («Уфа») – 12,59 тыс

147. Станислав Агкацев («Краснодар») – 12,55 тыс

148. Роман Тугарев («Ростов») – 12,49 тыс

149. Тимур Жамалетдинов («Уфа») – 12,45 тыс

150. Денис Терентьев («Ростов») – 12,41 тыс

151. Константин Марадишвили (ЦСКА) – 12,2 тыс

152. Никола Моро («Динамо») – 12,1 тыс

153. Антон Зиньковский («Крылья Советов») – 12 тыс

154. Артем Тимофеев («Ахмат») – 11,7 тыс

155. Илья Самошников («Рубин») – 11,6 тыс

156. Лассана Н’Диайе (ЦСКА) – 11,3 тыс

157. Горан Чаушич («Арсенал») – 11 тыс

158. Рамазан Гаджимурадов («Урал») – 10,8 тыс

159. Деннис Хаджикадунич («Ростов») – 10,7 тыс

160. Алексей Евсеев («Урал») – 10,67 тыс

161. Максим Осипенко («Ростов») – 10,65 тыс

162. Михаил Игнатов («Спартак») – 10,59 тыс

163. Николай Сысуев («Нижний Новгород») – 10,54 тыс

164. Алексей Городовой («Рубин») – 10,4 тыс

165. Давид Тошевски («Ростов») – 10,2 тыс

166. Мицуки Сайто («Рубин») – 10,1 тыс

167. Вадим Карпов (ЦСКА) – 10 тыс

Какие клубы встречаются в списке больше всего

1. «Спартак» – 23.

2. ЦСКА – 19.

3. «Зенит» – 17.

4. «Краснодар» – 16.

5. «Ростов» – 13.

Семь из десяти лидеров рейтинга играют в «Зените» или ранее ему принадлежали. Только Норманн, Хади и Мозес не связаны с клубом.

Сердар Азмун имеет больше подписчиков (4 млн), чем в сумме все игроки «Спартака» (3,4 млн). 

«Урал» идет последним в РПЛ. Если брать только 167 игроков, то «Урал» последний и по сумме подписчиков в инстаграме. В список попали пять футболистов «Урала». Суммарно они имеют 84,7 тысяч подписчиков.

официальный сайт «Зенита»

Другие факты: 87 из 167 – россияне, самому молодому 16 лет

• Аудитория самого популярного человека в инстаграме (Криштиану Роналду – 332 млн) в 83 раза больше аудитории самого популярного футболиста РПЛ.

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Самый популярный вратарьАртем Ребров («Спартак»), 127 тысяч подписчиков.

Самый популярный защитник – Деян Ловрен («Зенит»), 2,5 млн.

Самый популярный полузащитник – Малком («Зенит»), 2,6 млн.

Самый популярный нападающий – Сердар Азмун («Зенит»), 4 млн.

Самый молодой игрок рейтинга (среди тех, кто сыграл хотя бы один матч)Сергей Пиняев («Крылья Советов»). На момент написания материала его возраст – 16 лет 9 месяцев и 24 дня. И у него 67,2 тысячи подписчиков. Это больше, чем, например, у Ильзата Ахметова (66,4), Тони Вильены (65,2) и Антона Шунина (36,7).

Самый старый игрок рейтинга (среди тех, кто сыграл хотя бы один матч) – Кристиан Нобоа («Зенит»). На момент написания материала ему 36 лет 4 месяца и 17 дней. У Нобоа 1,6 млн подписчиков в инстаграме, что делает его четвертым в рейтинге.

• В этом списке 87 россиян. Самый популярный – Артем Дзюба с 1,2 млн подписчиков. Он же единственный русский футболист-миллионник.

Самый непопулярный русский игрок из спискаВадим Карпов из ЦСКА. Он занимает последнюю строчку с 10 тысячами подписчиков.

Самый непопулярный иностранец – Мицуки Сайто («Рубин»). Он принадлежит клубу с января, но на момент написания материала сыграл в РПЛ только один раз.

Самый популярный футболист не из топ-клуба РПЛ – иракский полузащитник «Крыльев» Сафаа Хади. У него 1,13 млн подписчиков. В этом сезоне РПЛ Хади за «Крылья» не играл. Хади – первый игрок из Ирака в РПЛ. 

И еще несколько фактов:

• У главного бомбардира РПЛ этого сезона Федора Смолова 581 тысяча подписчиков. Он идет на 14-м месте.

• Халид Кадыров – самый популярный игрок в «Ахмате» (94 тыс). Это троюродный племянник Рамзана Кадырова. Он дебютировал в РПЛ еще в сезоне-2011/12, но провел только 20 матчей. Пять из них – в этом сезоне.

• Лассана Н’Диайе никогда не играл в РПЛ, но по контракту принадлежит ЦСКА до лета 2023-го. Он имеет больше подписчиков, чем Вадим Карпов. Карпов – воспитанник ЦСКА, который выходит в Премьер-лиге с 2019 года.

• 44 человека в этом сезоне провели на поле все матчи без замен (на момент написания материала их было пять).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: официальный сайт «Локомотива»
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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#ЦСКА
#Ростов
#Виктор Мозес
#Сергей Пиняев
#Деян Ловрен
#Малком
#Кристиан Нобоа
#Сафаа Хади
#Эмануэль Маммана
#Вильмар Барриос
#Матиас Норманн