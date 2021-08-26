Самые популярные инстаграмы футболистов РПЛ: у 167 человек больше десяти тысяч, среди 8 миллионников только один россиянин
Блогер Андрей Пономарев собрал список из всех игроков РПЛ, у которых в инстаграме от 10 тысяч подписчиков, и опубликовал их в своем телеграм-канале «Пон».
Топ-10 подробнее:
Остальные:
11. Гжегож Крыховяк («Краснодар») – 681 тыс
12. Куинси Промес («Спартак») – 667 тыс
13. Мехди Зеффан («Крылья Советов») – 583 тыс
14. Федор Смолов («Локомотив») – 581 тыс
15. Реми Кабелла («Краснодар») – 507 тыс
16. Фабиан Бальбуэна («Динамо») – 403 тыс
17. Клаудиньо («Зенит») – 387 тыс
18. Гильермо Варела («Динамо») – 326 тыс
19. Денис Глушаков («Химки») – 260 тыс
20. Антон Миранчук («Локомотив») – 255 тыс
21. Пабло («Локомотив») – 238 тыс
22. Александр Соболев («Спартак») – 234 тыс
23. Диего Лаксальт («Динамо») – 228 тыс
24. Роман Зобнин («Спартак») – 203 тыс
25. Вандерсон («Краснодар») – 164 тыс
26. Георгий Джикия («Спартак») – 163 тыс
27. Бруно Фухс (ЦСКА) – 141 тыс
28. Дуглас Сантос («Зенит») – 140,6 тыс
29. Зе Луиш («Локомотив») – 140,3 тыс
30. Адольфо Гайч (ЦСКА) – 135,5 тыс
31. Андрей Ещенко («Спартак») – 135,1 тыс
32. Вендел («Зенит») – 132 тыс
33. Шапи Сулейманов («Краснодар») – 129 тыс
34. Артем Ребров («Спартак») – 127 тыс
35. Игорь Акинфеев (ЦСКА) – 121 тыс
36. Никола Влашич (ЦСКА) – 119 тыс
37. Баштуш («Ростов») – 113 тыс
38. Владислав Сарвели («Крылья Советов») – 103 тыс
39. Айртон («Спартак») – 101 тыс
40. Данил Круговой («Зенит») – 100 тыс
41. Гильерме («Локомотив») – 96 тыс
42. Кемаль Адеми («Химки») – 95,8 тыс
43. Магомед Оздоев («Зенит») – 95,5 тыс
44. Джордан Ларссон («Спартак») – 94,9 тыс
45. Халид Кадыров («Ахмат») – 94 тыс
46. Федор Чалов (ЦСКА) – 93,1 тыс
47. Алекс Крал («Спартак») – 90,7 тыс
48. Кристиан Рамирес («Краснодар») – 87,8 тыс
49. Александр Максименко («Спартак») – 83,9 тыс
50. Хвича Кварацхелия («Рубин») – 83,2 тыс
51. Хердур Магнуссон (ЦСКА) – 80,17 тыс
52. Беким Балай («Нижний Новгород») – 80,15 тыс
53. Ярослав Ракицкий («Зенит») – 78,5 тыс
54. Александр Селихов («Спартак») – 76,7 тыс
55. Абубакар Кадыров («Ахмат») – 75,7 тыс
56. Монтассар Тальби («Рубин») – 73,5 тыс
57. Мурило («Локомотив») – 69,2 тыс
58. Сергей Пиняев («Крылья Советов») – 67,2 тыс
59. Ильзат Ахметов (ЦСКА) – 66,4 тыс
60. Александр Зуев («Рубин») – 65,3 тыс
61. Тони Вильена («Краснодар») – 65,2 тыс
62. Кайо («Краснодар») – 64,1 тыс
63. Юрий Газинский («Краснодар») – 63,9 тыс
64. Матвей Сафонов («Краснодар») – 63 тыс
65. Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА) – 61,7 тыс
66. Антон Заболотный (ЦСКА) – 61,3 тыс
67. Самуэль Жиго («Спартак») – 53,6 тыс
68. Дмитрий Баринов («Локомотив») – 53,3 тыс
69. Клинтон Н’Жи («Динамо») – 52 тыс
70. Зелимхан Бакаев («Спартак») – 51,5 тыс
71. Йоррит Хендрикс («Спартак») – 50,8 тыс
72. Жоаозиньо («Сочи») – 50,7 тыс
73. Урош Спайич («Краснодар») – 50,3 тыс
74. Илья Кутепов («Спартак») – 50,1 тыс
75. Себастьян Шиманьски («Динамо») – 49,6 тыс
76. Франсуа Камано («Локомотив») – 48,5 тыс
77. Джон Кордоба («Краснодар») – 47,4 тыс
78. Александр Ерохин («Зенит») – 46,9 тыс
79. Иван Игнатьев («Рубин») – 46,6 тыс
80. Сильвестр Игбоун («Динамо») – 45,8 тыс
81. Игорь Смольников («Арсенал») – 45,2 тыс
82. Ризван Уциев («Ахмат») – 43,4 тыс
83. Михаил Кержаков («Зенит») – 36,8 тыс
84. Антон Шунин («Динамо») – 36,7 тыс
85. Дмитрий Полоз («Ростов») – 33,6 тыс
86. Артур Юсупов («Сочи») – 30,8 тыс
87. Моритц Бауэр («Уфа») – 30,5 тыс
88. Хорен Байрамян («Ростов») – 30 тыс
89. Бранко Йовичич («Урал») – 29,7 тыс
90. Владислав Игнатьев («Рубин») – 29,6 тыс
91. Ивелин Попов («Сочи») – 29,5 тыс
92. Викторьен Ангбан («Сочи») – 29,48 тыс
93. Чидера Эджуке (ЦСКА) – 29,42 тыс
94. Понтус Алмквист («Ростов») – 27,4 тыс
95. Дарко Евтич («Рубин») – 26,7 тыс
96. Николай Рассказов («Спартак») – 26,64 тыс
97. Тарас Бурлак («Арсенал») – 26,62 тыс
98. Али Соу («Ростов») – 26,06 тыс
99. Вячеслав Караваев («Зенит») – 26,02 тыс
100. Константин Кучаев (ЦСКА) – 25,8 тыс
101. Иван Новосельцев («Арсенал») – 25,4 тыс
102. Иван Обляков (ЦСКА) – 25,1 тыс
103. Кенто Хашимото («Ростов») – 24,95 тыс
104. Хван Ин Бом («Рубин») – 24,92 тыс
105. Алексей Сутормин («Зенит») – 24,6 тыс
106. Сослан Джанаев («Сочи») – 24,4 тыс
107. Яка Бийол (ЦСКА) – 23,8 тыс
108. Мацей Рыбус («Локомотив») – 23,35 тыс
109. Наиль Умяров («Спартак») – 23,32 тыс
110. Николай Комличенко («Ростов») – 23,2 тыс
111. Андрей Мостовой («Зенит») – 23 тыс
112. Дмитрий Скопинцев («Динамо») – 22,8 тыс
113. Джордже Деспотович («Рубин») – 22,7 тыс
114. Рифат Жемалетдинов («Локомотив») – 22,2 тыс
115. Кристьян Бистрович (ЦСКА) – 22,1 тыс
116. Остон Урунов («Уфа») – 20,8 тыс
117. Сеад Хакшабанович («Рубин») – 20,4 тыс
118. Георгий Щенников (ЦСКА) – 20,28 тыс
119. Олег Иванов («Уфа») – 20,25 тыс
120. Брайан Идову («Химки») – 20,24 тыс
121. Лечи Садулаев («Ахмат») – 20,1 тыс
122. Игорь Дивеев (ЦСКА) – 19,8 тыс
123. Арсен Захарян («Динамо») – 19,2 тыс
124. Иван Ордец («Динамо») – 19,1 тыс
125. Арсен Адамов («Урал») – 18,7 тыс
126. Александр Черников («Краснодар») – 17,6 тыс
127. Эсекиель Понсе («Спартак») – 16,7 тыс
128. Александр Мартынович («Краснодар») – 16,69 тыс
129. Георгий Шелия («Ахмат») – 16,60 тыс
130. Александр Беленов («Уфа») – 15,9 тыс
131. Эльмир Набиуллин («Химки») – 15,69 тыс
132. Эдуард Сперцян («Краснодар») – 15,65 тыс
133. Сергей Петров («Краснодар») – 15,5 тыс
134. Георгий Мелкадзе («Спартак») – 15,2 тыс
135. Никита Чернов («Крылья Советов») – 14,42 тыс
136. Александр Ломовицкий («Спартак») – 14,40 тыс
137. Евгений Фролов («Крылья Советов») – 14,3 тыс
138. Илья Помазун («Урал») – 14,2 тыс
139. Юрий Дюпин («Рубин») – 14,1 тыс
140. Иван Миладинович («Нижний Новгород») – 13,9 тыс
141. Максим Канунников («Крылья Советов») – 13,87 тыс
142. Далер Кузяев («Зенит») – 13,83 тыс
143. Марко Дуганджич («Сочи») – 13,5 тыс
144. Резиуан Мирзов («Спартак») – 13,4 тыс
145. Дмитрий Тихий («Химки») – 13,1 тыс
146. Вячеслав Кротов («Уфа») – 12,59 тыс
147. Станислав Агкацев («Краснодар») – 12,55 тыс
148. Роман Тугарев («Ростов») – 12,49 тыс
149. Тимур Жамалетдинов («Уфа») – 12,45 тыс
150. Денис Терентьев («Ростов») – 12,41 тыс
151. Константин Марадишвили (ЦСКА) – 12,2 тыс
152. Никола Моро («Динамо») – 12,1 тыс
153. Антон Зиньковский («Крылья Советов») – 12 тыс
154. Артем Тимофеев («Ахмат») – 11,7 тыс
155. Илья Самошников («Рубин») – 11,6 тыс
156. Лассана Н’Диайе (ЦСКА) – 11,3 тыс
157. Горан Чаушич («Арсенал») – 11 тыс
158. Рамазан Гаджимурадов («Урал») – 10,8 тыс
159. Деннис Хаджикадунич («Ростов») – 10,7 тыс
160. Алексей Евсеев («Урал») – 10,67 тыс
161. Максим Осипенко («Ростов») – 10,65 тыс
162. Михаил Игнатов («Спартак») – 10,59 тыс
163. Николай Сысуев («Нижний Новгород») – 10,54 тыс
164. Алексей Городовой («Рубин») – 10,4 тыс
165. Давид Тошевски («Ростов») – 10,2 тыс
166. Мицуки Сайто («Рубин») – 10,1 тыс
167. Вадим Карпов (ЦСКА) – 10 тыс
Какие клубы встречаются в списке больше всего
1. «Спартак» – 23.
2. ЦСКА – 19.
3. «Зенит» – 17.
4. «Краснодар» – 16.
5. «Ростов» – 13.
Семь из десяти лидеров рейтинга играют в «Зените» или ранее ему принадлежали. Только Норманн, Хади и Мозес не связаны с клубом.
Сердар Азмун имеет больше подписчиков (4 млн), чем в сумме все игроки «Спартака» (3,4 млн).
«Урал» идет последним в РПЛ. Если брать только 167 игроков, то «Урал» последний и по сумме подписчиков в инстаграме. В список попали пять футболистов «Урала». Суммарно они имеют 84,7 тысяч подписчиков.
Другие факты: 87 из 167 – россияне, самому молодому 16 лет
• Аудитория самого популярного человека в инстаграме (Криштиану Роналду – 332 млн) в 83 раза больше аудитории самого популярного футболиста РПЛ.
Как Криштиану Роналду набрал 300 млн подписчиков в инстаграме – первым в истории человечества. Тут вся аналитика
• Самый популярный вратарь – Артем Ребров («Спартак»), 127 тысяч подписчиков.
• Самый популярный защитник – Деян Ловрен («Зенит»), 2,5 млн.
• Самый популярный полузащитник – Малком («Зенит»), 2,6 млн.
• Самый популярный нападающий – Сердар Азмун («Зенит»), 4 млн.
• Самый молодой игрок рейтинга (среди тех, кто сыграл хотя бы один матч) – Сергей Пиняев («Крылья Советов»). На момент написания материала его возраст – 16 лет 9 месяцев и 24 дня. И у него 67,2 тысячи подписчиков. Это больше, чем, например, у Ильзата Ахметова (66,4), Тони Вильены (65,2) и Антона Шунина (36,7).
• Самый старый игрок рейтинга (среди тех, кто сыграл хотя бы один матч) – Кристиан Нобоа («Зенит»). На момент написания материала ему 36 лет 4 месяца и 17 дней. У Нобоа 1,6 млн подписчиков в инстаграме, что делает его четвертым в рейтинге.
• В этом списке 87 россиян. Самый популярный – Артем Дзюба с 1,2 млн подписчиков. Он же единственный русский футболист-миллионник.
• Самый непопулярный русский игрок из списка – Вадим Карпов из ЦСКА. Он занимает последнюю строчку с 10 тысячами подписчиков.
• Самый непопулярный иностранец – Мицуки Сайто («Рубин»). Он принадлежит клубу с января, но на момент написания материала сыграл в РПЛ только один раз.
• Самый популярный футболист не из топ-клуба РПЛ – иракский полузащитник «Крыльев» Сафаа Хади. У него 1,13 млн подписчиков. В этом сезоне РПЛ Хади за «Крылья» не играл. Хади – первый игрок из Ирака в РПЛ.
И еще несколько фактов:
• У главного бомбардира РПЛ этого сезона Федора Смолова 581 тысяча подписчиков. Он идет на 14-м месте.
• Халид Кадыров – самый популярный игрок в «Ахмате» (94 тыс). Это троюродный племянник Рамзана Кадырова. Он дебютировал в РПЛ еще в сезоне-2011/12, но провел только 20 матчей. Пять из них – в этом сезоне.
• Лассана Н’Диайе никогда не играл в РПЛ, но по контракту принадлежит ЦСКА до лета 2023-го. Он имеет больше подписчиков, чем Вадим Карпов. Карпов – воспитанник ЦСКА, который выходит в Премьер-лиге с 2019 года.
• 44 человека в этом сезоне провели на поле все матчи без замен (на момент написания материала их было пять).