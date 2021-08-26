Самые популярные инстаграмы футболистов РПЛ: у 167 человек больше десяти тысяч, среди 8 миллионников только один россиянин

Какие клубы встречаются в списке больше всего

1. «Спартак» – 23.

2. ЦСКА – 19.

3. «Зенит» – 17.

4. «Краснодар» – 16.

5. «Ростов» – 13.

Семь из десяти лидеров рейтинга играют в «Зените» или ранее ему принадлежали. Только Норманн, Хади и Мозес не связаны с клубом.

Сердар Азмун имеет больше подписчиков (4 млн), чем в сумме все игроки «Спартака» (3,4 млн).

«Урал» идет последним в РПЛ. Если брать только 167 игроков, то «Урал» последний и по сумме подписчиков в инстаграме. В список попали пять футболистов «Урала». Суммарно они имеют 84,7 тысяч подписчиков.