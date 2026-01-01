Матиас Норманн

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«Норвич» арендовал Норманна у «Ростова». В сделке есть право выкупа
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Самые популярные инстаграмы футболистов РПЛ: у 167 человек больше десяти тысяч, среди 8 миллионников только один россиянин
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