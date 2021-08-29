Матиас Норманн
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Норвич
«Норвич» арендовал Норманна у «Ростова». В сделке есть право выкупа
43 минуты назад
Норвежец Матиас Норманн перешел из «Ростова» в «Норвич». Это аренда до конца сезона-2021/22.
Норманн выступал в «Ростове» с 2019 года. Клуб купил его у «Брайтона». Сейчас Transfermarkt оценивает Норманна в 13 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Норманн провел четыре игры в РПЛ. Результативных действий у него не было. Норманну 25 лет.
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