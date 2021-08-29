«Норвич» арендовал Норманна у «Ростова». В сделке есть право выкупа

Норвежец Матиас Норманн перешел из «Ростова» в «Норвич». Это аренда до конца сезона-2021/22.

Норманн выступал в «Ростове» с 2019 года. Клуб купил его у «Брайтона». Сейчас Transfermarkt оценивает Норманна в 13 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Норманн провел четыре игры в РПЛ. Результативных действий у него не было. Норманну 25 лет.