Матиас Норманн
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#Матиас Норманн #РПЛ #Ростов #Норвич

«Норвич» арендовал Норманна у «Ростова». В сделке есть право выкупа

43 минуты назад

Норвежец Матиас Норманн перешел из «Ростова» в «Норвич». Это аренда до конца сезона-2021/22.

Норманн выступал в «Ростове» с 2019 года. Клуб купил его у «Брайтона». Сейчас Transfermarkt оценивает Норманна в 13 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Норманн провел четыре игры в РПЛ. Результативных действий у него не было. Норманну 25 лет.

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Источник:
твиттер «Ростова»
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