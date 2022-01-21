Как рушился СССР и выживала Россия – рассказываем через последний Кубок СССР и его героев: бомба в «Лужниках», пустые полки, полеты на военных самолетах

• Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер – для «Гола»: «Когда Союз развалился, я был на третьем курсе. Никто вообще не понимал, чего ждать. Но после разгрома августовского путча у большинства людей настроение было супер. Даже несмотря на пустые магазины. Коммунисты всех достали, и перспектива их реванша была невыносима.

Это уже в 92-м все многолетние накопления людей обнулились, рубль превратился в ничто, и многое, особенно у взрослых и старых людей, развернулось в негатив. Для нас-то, молодых, все было по кайфу. Взрослеть в такое время при всей этой движухе было супер. Я сегодняшним молодым совсем не завидую в это затхлое время.

Не сказал бы, что после распада жить стало лучше. Отец, кандидат наук и теплофизик, ушел из своего НИИ, который фактически закрылся. Нашлась другая научная работа на заводе кровельных изделий, но какое-то время ему приходилось и таксовать по ночам. У мамы ничего тогда не изменилось: как работала в институте повышения квалификации при министерстве хлебопродуктов, так и продолжала – даже возглавила в его рамках какую-то мини-структуру.

Но у нас на «Киевской» около вокзала стало невозможно находиться. Цыгане, мусор, бомжи. Маме все это надоело, и она несколько лет давила, чтобы мы взяли стариков и уехали к родственникам и лучшим друзьям родителей в Калифорнию. Что в 96-м и произошло».

«Ни еды не было, ничего не было. Настолько были воспитаны, что это действительность». Жизнь в СССР

Монолог судьи финала последнего Кубка СССР Андрея Бутенко отдельно – о том, какой была советская жизнь для разных поколений его семьи, что ощущали люди и каково было внезапно оказаться в Европе в 1992-м.

Один из дедов Бутенко был расстрелян (потому что не пошел в колхоз), другой – строил Беломоро-Балтийский канал (потому что отказался быть понятым и выступать против соседа), а папа пешком отправился в Крым вручную пробивать в скалах дорогу к «Артеку», потому что в селе начались «не совсем хорошие дела»:

«Если брать страну, то это была трагедия для советского человека. Когда встречаюсь с футболистами периода 80-х или 90-х годов (или Челебадзе, или Блохин, или Тарханов), мы обнимаемся. Как родственники. Это совершенно несдерживаемое чувство любви друг к другу. На поле было всякое, но это все уходило и впоследствии выглядело рефреном.

Мы жили в эпоху коммунизма человеческих отношений. Допустим, многие жили в коммуналках, но для большинства людей соседи были порой ближе, чем родственники. Делить было нечего. Помню, как приезжал в Грозный в 1989 году. Были и русские, и армяне, и азербайджанцы, и украинцы. Сами чеченцы выглядели абсолютно невоинственно. Сам взгляд, отношение, как человек идет по улице.