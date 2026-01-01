Андрей Бутенко

Дата рождения
2 марта 1954 г.
Инфо
Советский и российский футбольный судья
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Материалы
Материалы
Как рушился СССР и выживала Россия – рассказываем через последний Кубок СССР и его героев: бомба в «Лужниках», пустые полки, полеты на военных самолетах
#СССР
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