Новый бомбардир «Ростова» – японец Хасимото. Учит языки и мечтает об автобиографии
26-летний японский полузащитник Кенто Хасимото перебрался в «Ростов» в июле этого года. С тех пор в новом сезоне РПЛ провел восемь матчей, в которых забил четыре гола. В игре с «Арсеналом» его результативность сыграла важнейшую роль для «Ростова».
При счете 1:1 Хасимото забил первый гол.
Вторым мячом он увеличил преимущество «Ростова».
Такому результату удивился даже Валерий Карпин:
«Ни разу за все просмотренные матчи не увидели в нем такие качества игры в атаке, так высоко в Японии он не поднимался. Он играет у нас чуть на другой позиции, чем раньше. Мы начали его выдвигать, сейчас это приносит результат».
✈ Перед переходом в «Ростов» Хасимото дал пачку интервью, в котором много говорил, как гордится своим трансфером.
«Я уезжаю в Россию. Это сильный чемпионат, он даже посильнее чемпионатов Турции и Голландии. Хочу быть своего рода связью между Россией и Японией. Хочу, чтобы наши культуры соприкасались в спортивном плане. Хочу, чтобы через меня японцы заинтересовались этой страной».
🤝 О культуре: чтобы громче говорить о достижениях Хасимото, «Ростов» специально после его трансфера завел странички в соцсетях на японском. В инстаграме уже более тысячи подписчиков.
✨ Японская версия сайта Goal делала с Хасимото интервью еще до его трансфера в «Ростов»: там попросили сравнить «Токио» по игре с каким-нибудь европейским грандом. Хасимото назвал «Ливерпуль» и сказал, что в игровом плане старается походить на Хендерсона и Фабиньо.
📖 Хасимото говорит, что когда-нибудь мечтает написать свою книгу: «Я читал много автобиографий футболистов. Мне нравится их творчество, хочется однажды написать свою книгу. Но для этого, говорит, нужно сначала съездить на какой-нибудь крупный турнир.
Хочу пахать, чтобы к ЧМ-2022 быть в составе сборной Японии. Возможно, это будет ключевым турниром в моей карьере, и там я наберусь достаточно опыта для написания книги».
👨🎓 Еще до отъезда из Японии Хасимото начал учить иностранные языки. Сперва очень заинтересовался английским («Как же я жалею, что не начал это раньше, в школе»), а сейчас учит итальянский.