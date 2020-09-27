Новый бомбардир «Ростова» – японец Хасимото. Учит языки и мечтает об автобиографии

Такому результату удивился даже Валерий Карпин:

«Ни разу за все просмотренные матчи не увидели в нем такие качества игры в атаке, так высоко в Японии он не поднимался. Он играет у нас чуть на другой позиции, чем раньше. Мы начали его выдвигать, сейчас это приносит результат».

✈ Перед переходом в «Ростов» Хасимото дал пачку интервью, в котором много говорил, как гордится своим трансфером.

«Я уезжаю в Россию. Это сильный чемпионат, он даже посильнее чемпионатов Турции и Голландии. Хочу быть своего рода связью между Россией и Японией. Хочу, чтобы наши культуры соприкасались в спортивном плане. Хочу, чтобы через меня японцы заинтересовались этой страной».

🤝 О культуре: чтобы громче говорить о достижениях Хасимото, «Ростов» специально после его трансфера завел странички в соцсетях на японском. В инстаграме уже более тысячи подписчиков.

✨ Японская версия сайта Goal делала с Хасимото интервью еще до его трансфера в «Ростов»: там попросили сравнить «Токио» по игре с каким-нибудь европейским грандом. Хасимото назвал «Ливерпуль» и сказал, что в игровом плане старается походить на Хендерсона и Фабиньо.