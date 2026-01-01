Кенто Хасимото

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«Ростов» договорился о переходе японца Хасимото
#Кенто Хасимото
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Новый бомбардир «Ростова» – японец Хасимото. Учит языки и мечтает об автобиографии
#Кенто Хасимото
«Ты сможешь». Таким баннером на русском японские фанаты проводили игрока в «Ростов»
#Кенто Хасимото
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