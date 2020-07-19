Кенто Хасимото
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#Кенто Хасимото #Футбол #РПЛ #Ростов #Токио

«Ты сможешь». Таким баннером на русском японские фанаты проводили игрока в «Ростов»

19 июля, 17:04
Александр Плеханов

твиттер «Токио»

Кенто Хасимото переходит из «Токио» в «Ростов» за 800 тысяч евро. 18 июля у Хасимото был прощальный матч в Японии. 26-летний Хасимото – воспитанник «Токио». Он был в основной команде с 2012 года с небольшим перерывом на аренду. 

Отсюда и красочная церемония прощания на последнем матче. Перед фанатами выступал сам Хасимото, а представители клуба его публично хвалили. В какой-то момент Хасимото чуть не заплакал. В подарок он получил букет цветов.

Японские фанаты подготовились к уходу Хасимото. «Ростов» показал баннер с последнего матча игрока за «Токио». На русском: «Ты сможешь».

«Токио» в прощальном посте тоже поблагодарил игрока на русском языке:

С переходом Хасимото в «Ростов» уже связана забавная история. В посте-объявлении о трансфере «Ростов» перепутал Хасимото и Осако из «Вердера». Позже ошибку поправили, а старый пост удалили.

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