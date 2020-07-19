«Ты сможешь». Таким баннером на русском японские фанаты проводили игрока в «Ростов»

Кенто Хасимото переходит из «Токио» в «Ростов» за 800 тысяч евро. 18 июля у Хасимото был прощальный матч в Японии. 26-летний Хасимото – воспитанник «Токио». Он был в основной команде с 2012 года с небольшим перерывом на аренду.

Отсюда и красочная церемония прощания на последнем матче. Перед фанатами выступал сам Хасимото, а представители клуба его публично хвалили. В какой-то момент Хасимото чуть не заплакал. В подарок он получил букет цветов.