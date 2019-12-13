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Арсенал
Тула
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Сайт
https://arsenaltula.ru/
Страна
Россия
Стадион
Арсенал
Тренер
Игорь Черевченко
И. Черевченко
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Первый матч Кокорина – детальный разбор
#Александр Кокорин
01 марта, 20:56
Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
#РПЛ
13 мая, 19:39
Год Лодыгина: два зарубежных клуба, редкие матчи, уход из «Зенита». Теперь он в «Арсенале»
#Юрий Лодыгин
18 февраля, 22:16
У клубов РПЛ большие проблемы с новым лимитом – купить новичков летом будет тяжело
#РПЛ
08 февраля, 19:20
Помните аренду Дзюбы в «Арсенал»? Тут есть совпадения с уходом Кокорина
#Александр Кокорин
21 января, 12:34
«Клубный футбол в тотальной жопе». Россия обсуждает провал своих клубов
#Лига Европы
13 декабря 2019, 01:00
Важные мелочи 18-го тура РПЛ. Ранняя замена Азмуна и любимый соперник Лесового
#РПЛ
02 декабря 2019, 21:30
Важные мелочи 17-го тура РПЛ. Достижение Новикова в «Динамо», вратарский дебют в «Сочи»
#РПЛ
24 ноября 2019, 21:55
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