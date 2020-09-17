Русские клубы в последнее время часто получают в квалификации ЛЕ от слабых команд
«Динамо» впервые за пять лет попало в еврокубки. Путешествие там закончилось очень быстро – уже во втором квалификационном раунде «Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» (1:2) и вылетело.
Мы никого не оправдываем: случай с «Динамо» позорный. Но русским клубам в последнее время мало везет на отборочной стадии Лиги Европы со слабыми командами.
Статистика за последние шесть лет.
Сезон-2019/20, «Арсенал» проиграл «Нефтчи»
В первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы «Арсенал» дома проиграл «Нефтчи» – 0:1. Во второй игре поражение «Арсенала» было больнее – 0:3. На этом дебютный сезон «Арсенала» в еврокубках завершился.
«Нефтчи» в твиттере потом шутило: «Не чувствуй себя подавленным, тульский «Арсенал». Вы не единственный «Арсенал», который проиграл в Баку в этом году. Правильно, еще «Арсенал» из Лондона» (намек на поражение «Арсенала» в финале ЛЕ от «Челси»).
В том же сезоне «Спартак» не попал в группу ЛЕ из-за «Браги». Но даже Олег Кононов говорил, что именно «Брага» в их паре считается фаворитом.
Сезон-2018/19, нет сказочных неудач
Обидно за «Уфу». Прошла «Домжале» и «Прогресс», а через «Рейнджерс» переступить не получилось.
Сезон-2017/18, вылетов от суперслабых соперников нет, но есть обидный
«Краснодар» из третьего раунда вышел в плей-офф Лиги Европы, но там его остановила «Црвена Звезда».
Сезон-2016/17, вылет «Спартака», после которого он стал чемпионом
В первом матче (1:1) АЕК сравнял счет в середине второго тайма. Во втором матче забил единственный гол – этого хватило, чтобы выбить «Спартак».
Зато после этого матча ушел Дмитрий Аленичев, а на его месте появился Массимо Каррера. Дальше – классное возвращение «Спартака» и долгожданное чемпионство.
Тот случай, когда позорный вылет пошел на пользу.
Сезон-2015/16, обошлось без нелепых поражений в квалификации
Сезон-2014/15, «Локомотив» проиграл «Аполлону»
Еще один нелепый вылет от кипрской команды. В предыдущем сезон Леонид Кучук сходу чуть не стал чемпионом и закончил чемпионат на третьем месте.
Новый еврокубковый сезон «Локомотив» начал с раунда плей-офф Лиги Европы – там ему попался «Аполлон» из Кипра. 1:1 – первый матч; поражение 1:4 во втором.
Ответная игра состоялась 28 августа. Через 2 недели Кучука в «Локомотиве» уже не было.