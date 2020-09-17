Русские клубы в последнее время часто получают в квалификации ЛЕ от слабых команд

«Динамо» впервые за пять лет попало в еврокубки. Путешествие там закончилось очень быстро – уже во втором квалификационном раунде «Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» (1:2) и вылетело.

Мы никого не оправдываем: случай с «Динамо» позорный. Но русским клубам в последнее время мало везет на отборочной стадии Лиги Европы со слабыми командами.

Статистика за последние шесть лет.