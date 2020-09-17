Тоттенхэм
Лига Европы
Жозе Моуринью
Харри Кейн
Танги Ндомбеле
Поделиться:
Комментарии:
1
#Тоттенхэм #Лига Европы #Харри Кейн #Жозе Моуринью #Танги Ндомбеле

«Тоттенхэм» ужасно победил слабого соперника: дождались двух удалений, один гол – с пенальти. И это сильнейшим составом

17 сентября, 21:30

твиттер «Тоттенхэма»

В матче второго квалификационного раунде Лиги Европы «Тоттенхэм» сыграл с «Локомотивом» из Пловдива на выезде. «Локомотив» – болгарский клуб, который не очень часто появляется в еврокубках:

  • Он второй раз подряд пробивается в Лигу Европы. В прошлом сезоне остановился на третьем квалификационном раунде.
  • До этого был 7-летний перерыв.
  • В последний раз в своей истории проходил дальше квалификационного раунда в еврокубках в сезоне-1993/94. Тогда он добрался до 1/32 Кубка УЕФА, где его выбил «Лацио». Потом отдыхали от еврокубков 10 лет.

В этом сезоне он в третьем раунде обыграл черногорскую «Искру» и во втором наткнулся на «Тоттенхэм».

В этом матче «Тоттенхэму» было очень сложно.

Жозе выпустил основной состав: Кейн, Сон и все остальные.

Первый тайм – «Тоттенхэм» слабо доминирует, но ничего не создает.

Начало второго тайма – такая же картина, «Тоттенхэм» не может забить. А с 71-й минуты началось веселье.

⚽️ 71-я минута: у «Локомотива» забивает Георги Минчев (1:0).

🟥 78-я минута: у «Локомотива» получает вторую желтую и красную карточки Диниш Алмейда.

🟥 79-я минут: судья удаляет Бирсента Карагерена. У «Локомотива» остается девять человек.

⚽️ 80-я минута: «Тоттенхэм» забивает первый гол после двух удалений – пенальти реализовывает Харри Кейн.

⚽️ 85-я минута: Танги Ндомбеле забивает второй мяч «Тоттенхэма».

Так «Тоттенхэм» и победил. Для Жозе Моуринью это сотая победа в еврокубках.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
vladik12
18 сентября, 13:03

Зато серьезно повысили самооценку Пловдиву.

ответить
Все теги
#Тоттенхэм
#Лига Европы
#Харри Кейн
#Жозе Моуринью
#Танги Ндомбеле