«Тоттенхэм» ужасно победил слабого соперника: дождались двух удалений, один гол – с пенальти. И это сильнейшим составом
В матче второго квалификационного раунде Лиги Европы «Тоттенхэм» сыграл с «Локомотивом» из Пловдива на выезде. «Локомотив» – болгарский клуб, который не очень часто появляется в еврокубках:
- Он второй раз подряд пробивается в Лигу Европы. В прошлом сезоне остановился на третьем квалификационном раунде.
- До этого был 7-летний перерыв.
- В последний раз в своей истории проходил дальше квалификационного раунда в еврокубках в сезоне-1993/94. Тогда он добрался до 1/32 Кубка УЕФА, где его выбил «Лацио». Потом отдыхали от еврокубков 10 лет.
В этом сезоне он в третьем раунде обыграл черногорскую «Искру» и во втором наткнулся на «Тоттенхэм».
В этом матче «Тоттенхэму» было очень сложно.
Жозе выпустил основной состав: Кейн, Сон и все остальные.
Первый тайм – «Тоттенхэм» слабо доминирует, но ничего не создает.
Начало второго тайма – такая же картина, «Тоттенхэм» не может забить. А с 71-й минуты началось веселье.
⚽️ 71-я минута: у «Локомотива» забивает Георги Минчев (1:0).
🟥 78-я минута: у «Локомотива» получает вторую желтую и красную карточки Диниш Алмейда.
🟥 79-я минут: судья удаляет Бирсента Карагерена. У «Локомотива» остается девять человек.
⚽️ 80-я минута: «Тоттенхэм» забивает первый гол после двух удалений – пенальти реализовывает Харри Кейн.
⚽️ 85-я минута: Танги Ндомбеле забивает второй мяч «Тоттенхэма».
Так «Тоттенхэм» и победил. Для Жозе Моуринью это сотая победа в еврокубках.
Зато серьезно повысили самооценку Пловдиву.