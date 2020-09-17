«Тоттенхэм» ужасно победил слабого соперника: дождались двух удалений, один гол – с пенальти. И это сильнейшим составом

В матче второго квалификационного раунде Лиги Европы «Тоттенхэм» сыграл с «Локомотивом» из Пловдива на выезде. «Локомотив» – болгарский клуб, который не очень часто появляется в еврокубках:

Он второй раз подряд пробивается в Лигу Европы. В прошлом сезоне остановился на третьем квалификационном раунде.

До этого был 7-летний перерыв.

В последний раз в своей истории проходил дальше квалификационного раунда в еврокубках в сезоне-1993/94. Тогда он добрался до 1/32 Кубка УЕФА, где его выбил «Лацио». Потом отдыхали от еврокубков 10 лет.

В этом сезоне он в третьем раунде обыграл черногорскую «Искру» и во втором наткнулся на «Тоттенхэм».

В этом матче «Тоттенхэму» было очень сложно.

Жозе выпустил основной состав: Кейн, Сон и все остальные.