ФИФА пожизненно отлучила русского защитника за договорняки. Он поскальзывался в матче, получал деньги в машине
«Прессбол» объявил, что Дмитрий Айдов отстранен ФИФА от любой футбольной деятельности во всех странах мира. Пожизненно. Ранее он был фигурантом дела о договорных матчах.
Кто такой Айдов
Коротко:
- Играл на позиции левого защитника.
- Воспитанник нижегородского футбола, в России долгое время выступал за «Волгу» (в том числе в РПЛ), а еще – за «Торпедо», «Анжи» и «Арсенал».
- В Белоруссию уехал в 2017 году, там два сезона играл за «Гомель».
- Заканчивал карьеру в любительской лиге – за нижегородский «Локомотив».
Что за скандал
Хронология такая:
• В декабре 2019-го Следственный комитет Белоруссии предъявил обвинения игрокам нескольких команд в договорных матчах. Включая «Гомель».
• В январе документы поступили в Белорусскую федерацию футбола, прошло заседание.
• В марте в минском суде прошли слушания по делу о договорняках. У «Гомеля» были выявлены два таких матча. Айдов получил $12 тысяч за сдачу матча против БАТЭ (0:3) и $10 тысяч – против брестского «Динамо» (0:6).
• Бывший игрок Виталий Ланько дал показания: Айдов спрашивал, можно ли организовать договорной матч. Против БАТЭ условия были – $12 тысяч за проигрыш первого тайма с разницей в два гола и проигрыш по итогу. Так и получилось. Деньги Ланько положил Айдову в машину, а потом отдал ключи.
• Про матч с «Динамо» подробности рассказал полузащитник «Гомеля» Александр Батищев:
«Айдов тогда находился на травме, даже не тренировался. Его вообще не наигрывали в состав. Но за два дня до матча он приступил к занятиям и в итоге оказался в старте. Меня это сразу возмутило. Начался матч, Айдов на первой же минуте на ровном месте поскользнулся – нам забили. Якобы бутсы неправильно подобрал.
Но я в это, конечно, уже не верю. Человек дал сопернику забить, сделал свое дело. Как мы ни настраивались перед поединком, хотели дать бой, но в итоге получили шесть мячей. Было очень стыдно и обидно, сколько грязи вылилось на всех. А все из-за человека, который занимался нечестными делами».
И он же – про матч на предсезонке, когда «Гомель» вел 2:0, но проиграл 2:5: «На 60-й минуте тренер всех поменял, выпустил второй состав, плюс парней, приехавших на просмотр. В этой компании, кстати, был Айдов. Он даже умудрялся по своим воротам бить, попадал в перекладины. Но сказать, что было что-то реально подозрительное, не могу».
• В апреле с «Гомеля» были сняты пять очков за договорняки.
• В августе КДК дисквалифицировал пожизненно и признал персонами нон-грата трех игроков. Айдов – среди них.
• В ноябре – «Прессбол» сообщил о дисквалификации Айдова ФИФА.
Еще два скандала
Зачем Айдов переходил в «Гомель» – он рассказывал в 2017 году: «Мне нравится играть в футбол, хотелось попробовать свои силы за границей».
В те годы он запомнился двумя конфликтами с темнокожими футболистами. Один из них случился в РПЛ в 2016-м.
• Защитник «Амкара» Секу Конде рассказал, что игрок «Арсенала» Айдов обозвал Фегора Огуде обезьяной. Айдов отрицал расистские высказывания, Огуде сказал, что ничего не понял, так как не знает русский язык. «Амкар» не стал подавать жалобу.
• В следующем году в матче «Гомеля» с «Нафтаном» Айдов повздорил с игроком соперника Бираном Ндойе, который ткнул ему кулаком в лицо. «Проанализировав видеоповторы и снимок, пришли к выводу, что целенаправленного удара в лицо не было», – заявил заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян. Но конфликт никто не отрицал.