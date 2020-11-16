ФИФА пожизненно отлучила русского защитника за договорняки. Он поскальзывался в матче, получал деньги в машине

• Про матч с «Динамо» подробности рассказал полузащитник «Гомеля» Александр Батищев:

«Айдов тогда находился на травме, даже не тренировался. Его вообще не наигрывали в состав. Но за два дня до матча он приступил к занятиям и в итоге оказался в старте. Меня это сразу возмутило. Начался матч, Айдов на первой же минуте на ровном месте поскользнулся – нам забили. Якобы бутсы неправильно подобрал.

Но я в это, конечно, уже не верю. Человек дал сопернику забить, сделал свое дело. Как мы ни настраивались перед поединком, хотели дать бой, но в итоге получили шесть мячей. Было очень стыдно и обидно, сколько грязи вылилось на всех. А все из-за человека, который занимался нечестными делами».

И он же – про матч на предсезонке, когда «Гомель» вел 2:0, но проиграл 2:5: «На 60-й минуте тренер всех поменял, выпустил второй состав, плюс парней, приехавших на просмотр. В этой компании, кстати, был Айдов. Он даже умудрялся по своим воротам бить, попадал в перекладины. Но сказать, что было что-то реально подозрительное, не могу».

• В апреле с «Гомеля» были сняты пять очков за договорняки.

• В августе КДК дисквалифицировал пожизненно и признал персонами нон-грата трех игроков. Айдов – среди них.

• В ноябре – «Прессбол» сообщил о дисквалификации Айдова ФИФА.