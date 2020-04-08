Чемпионат Белоруссии
Динамо Брест
Поделиться:
Комментарии:
0
#Чемпионат Белоруссии #Динамо Брест

Новый креатив белорусов. На трибунах болеют манекены с лицами реальных фанатов

08 апреля, 20:44

Брестское «Динамо» предложило фанатам виртуально посетить кубковый матч с «Шахтером» из Солигорска (для тех, кто все-таки не рискует покинуть дом). В комментах люди так и не догадались, в чем идея.

И только на самом матче стало понятно, что клуб распечатал лица болельщиков и приделал их к манекенам, которые почему-то носят формы разных команд (от «Ман Юнайтед» до «Алании»).

ВК «Динамо-Брест»

ВК «Динамо-Брест»

ВК «Динамо-Брест»

ВК «Динамо-Брест»

ВК «Динамо-Брест»

Еще по теме
«Динамо» из Бреста сняло короткометражку в стиле «Чернобыля» – как белорусы играют в футбол в условиях пандемии
Истории из чемпионата Белоруссии: владелец чемпиона любит другой клуб в городе, игроки рекламируют сахар, тренер сам рассказал о договорняке
Герой дня – баянист на матче белорусской «Ислочи». Тренер клуба – его бывший ученик
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Чемпионат Белоруссии
#Динамо Брест