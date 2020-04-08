Чемпионат Белоруссии
Динамо Брест
Новый креатив белорусов. На трибунах болеют манекены с лицами реальных фанатов
08 апреля, 20:44
Брестское «Динамо» предложило фанатам виртуально посетить кубковый матч с «Шахтером» из Солигорска (для тех, кто все-таки не рискует покинуть дом). В комментах люди так и не догадались, в чем идея.
И только на самом матче стало понятно, что клуб распечатал лица болельщиков и приделал их к манекенам, которые почему-то носят формы разных команд (от «Ман Юнайтед» до «Алании»).
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