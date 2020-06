«Динамо» из Бреста сняло короткометражку в стиле «Чернобыля» – как белорусы играют в футбол в условиях пандемии

На ютуб-канале брестского «Динамо» вышло видео об атмосфере матча против «Славии». Под пафосно-тревожную музыку один фанат дезинфицируют руки, а другой и вовсе пришел на стадион в противогазе (всего на игру пришло 546 болельщиков). Но все вроде бы обычно: чирлидерши танцуют, диктор зачитывает составы, игроки выходят на поле.

Правда, в футболках с надписью «We are playing for the world».