Бразилец из минского «Динамо» удалился, переоделся и досмотрел игру на пеньке у забора

Полузащитник минского «Динамо» Данило Соуза получил две желтые карточки в игре с «Городеей». Он ушел в раздевалку, но потом все-таки вернулся и досмотрел, как его команда опять проиграла (у «Динамо» три очка после четырех туров).

Радует сельский антураж: зеленый забор и пенек, на котором Соуза отдалился от футболистов и 530 зрителей.