Чемпионат Белоруссии
Динамо Минск
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#Чемпионат Белоруссии #Динамо Минск

Бразилец из минского «Динамо» удалился, переоделся и досмотрел игру на пеньке у забора

13 апреля, 14:25

Полузащитник минского «Динамо» Данило Соуза получил две желтые карточки в игре с «Городеей». Он ушел в раздевалку, но потом все-таки вернулся и досмотрел, как его команда опять проиграла (у «Динамо» три очка после четырех туров).

Радует сельский антураж: зеленый забор и пенек, на котором Соуза отдалился от футболистов и 530 зрителей.

Tribuna.com

Данило недоволен тем, что белорусский чемпионат до сих пор не остановлен:

«Надеюсь, что турнир остановят. Я живу здесь с женой и двумя маленькими детьми, мы находимся в постоянном контакте с людьми и не знаем, где они все были»

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