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🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды
3 часа назад
За последние годы мы привыкли, что у клубов РПЛ весной все в порядке с газоном – времена 90-х и нулевых закончились. Но на рестарте этого сезона беда – почти по всем трансляциям ощущается, что футболистам играть на таких полях не очень комфортно.
И все опять вспомнили слово «огород».
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