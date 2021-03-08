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#РПЛ #Футбол #Локомотив #Спартак #ЦСКА #Динамо #Ростов #Рубин #Химки #Уфа #Арсенал Тула #Ротор #Урал

🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды

3 часа назад

За последние годы мы привыкли, что у клубов РПЛ весной все в порядке с газоном – времена 90-х и нулевых закончились. Но на рестарте этого сезона беда – почти по всем трансляциям ощущается, что футболистам играть на таких полях не очень комфортно. 

И все опять вспомнили слово «огород».

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Химки

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#Уфа
#Арсенал Тула
#Ротор
#Урал