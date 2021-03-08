🥒 Ох, мы отвыкли, но наши поля – снова огороды

За последние годы мы привыкли, что у клубов РПЛ весной все в порядке с газоном – времена 90-х и нулевых закончились. Но на рестарте этого сезона беда – почти по всем трансляциям ощущается, что футболистам играть на таких полях не очень комфортно.

И все опять вспомнили слово «огород».