2 матча = 2 удаления. Неделя парня из «Ростова»

За три дня «Ростов» сыграл два матча. Две игры – разные сюжеты, разные результаты, но одна общая особенность.

Игра с «Маккаби» в квалификации Лиги Европы: игрок «Ростова» Данил Глебов во втором тайме жестко влетает в Мохаммаду Абу-Фани. Прямая красная, «Ростов» вдесятером не дожал «Маккаби» и вылетел из еврокубков.