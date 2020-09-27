Данил Глебов
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#Данил Глебов #РПЛ #Футбол #Лига Европы #Ростов #Арсенал Тула #Маккаби Х

2 матча = 2 удаления. Неделя парня из «Ростова»

27 сентября, 15:47

ютуб-канал «Матч ТВ»

За три дня «Ростов» сыграл два матча. Две игры – разные сюжеты, разные результаты, но одна общая особенность.

Игра с «Маккаби» в квалификации Лиги Европы: игрок «Ростова» Данил Глебов во втором тайме жестко влетает в Мохаммаду Абу-Фани. Прямая красная, «Ростов» вдесятером не дожал «Маккаби» и вылетел из еврокубков.

Игра с «Арсеналом». На 54-й минуте Глебов получает первую желтую карточку. На 66-й – вторую, потом его удаляют.

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