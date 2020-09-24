Валерий Карпин
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Ивелин Попов
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#Валерий Карпин #Футбол #Ростов #Лига Европы #Ивелин Попов #Маккаби Х

Карпин поспорил с игроками «Ростова», что они не выйдут в группу ЛЕ. Выиграл

вчера, 23:32
Александр Плеханов

ФК «Ростов»

Гола Эльдора Шомуродова не хватило «Ростову» для прохода в следующий раунд отбора в Лигу Европы. «Ростов» проиграл «Маккаби» (1:2) и вылетел из турнира. На этой стадии играется только один матч. Потенциальным соперником для «Ростова» был «Тоттенхэм», который в параллельном матче обыграл «Шкендию».

В августе Карпин приходил в программу «Коммент.Шоу». Там рассказывал, что поспорил с игроками «Ростова» на дорогие часы. «Я им говорил: «Вы лохи, никуда не попадете, вы слабые». Они со мной поспорили, что попадут в Лигу Европы как минимум. В группу», – объяснял Карпин. Интересно, что такой спор Карпину предложил Ивелин Попов.

Попова в команде уже нет – он скандально ушел в «Сочи». Зато в «Ростове» играет Дмитрий Полоз, который забивает в еврокубках чаще остальных игроков. В игре с «Маккаби» Полоз вышел на замену только в середине второго тайма. Через три минуты у «Ростова» удалился Глебов – команда заканчивала матч в меньшинстве.

Попов, Козлов, Еременко, Байрамян, Ионов, Мамаев – таких участников спора называл сам Карпин.

твиттер «Ростова»

В 2020 году у «Ростова» большие проблемы с результативностью:

  • Только в двух играх команда формально забивала три гола: в марте со счетом 3:2 «Ростов» обыграл ЦСКА. Еще один матч – техническая победа над «Ротором» (3:0).
  • Четыре игры с участием «Ростова» завершились со счетом 0:0. В шести матчах «Ростов» не забивал вообще.
  • Эльдор Шомуродов до матча с «Маккаби» имел серию из 15 матчей без голов. Всего в 2020 году у него два гола. Первый был еще в февральской игре с «Ахматом».

Как менялось мнение Валерия Карпина о Лиге Европы:

  1. До: «Психологически готовы на 100%, все в ожидании, готовятся к игре. Лига Европы – новое соревнование для нас».
  2. После: «Уровень нашего чемпионата, к сожалению, такой. Не ища оправданий, это наша данность. Не уровня Грузии, наверное, а Израиля – да. Еврокубки это показывают не первый год».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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