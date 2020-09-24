Карпин поспорил с игроками «Ростова», что они не выйдут в группу ЛЕ. Выиграл

Гола Эльдора Шомуродова не хватило «Ростову» для прохода в следующий раунд отбора в Лигу Европы. «Ростов» проиграл «Маккаби» (1:2) и вылетел из турнира. На этой стадии играется только один матч. Потенциальным соперником для «Ростова» был «Тоттенхэм», который в параллельном матче обыграл «Шкендию».

В августе Карпин приходил в программу «Коммент.Шоу». Там рассказывал, что поспорил с игроками «Ростова» на дорогие часы. «Я им говорил: «Вы лохи, никуда не попадете, вы слабые». Они со мной поспорили, что попадут в Лигу Европы как минимум. В группу», – объяснял Карпин. Интересно, что такой спор Карпину предложил Ивелин Попов.

Попова в команде уже нет – он скандально ушел в «Сочи». Зато в «Ростове» играет Дмитрий Полоз, который забивает в еврокубках чаще остальных игроков. В игре с «Маккаби» Полоз вышел на замену только в середине второго тайма. Через три минуты у «Ростова» удалился Глебов – команда заканчивала матч в меньшинстве.