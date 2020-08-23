«Тренер дал понять, что капитан – просто слово». Попов поругался с Карпиным и ушел из «Ростова»
«Ростов» и «Сочи» сделали неожиданный обмен игроками. В «Ростов» перешел Дмитрий Полоз, к которому был интерес еще в 2019-м. В «Сочи» вместо него отправился Ивелин Попов, который еще в прошлом сезоне был капитаном и основным игроком. К его уходу ничего не располагало: он участвовал в представлении формы «Ростова» и постоянно публиковал посты о клубе в инстаграме.
Со стороны Попова этот трансфер сразу превратился в скандал с участием трех сторон. Сначала объяснение дал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц. Рассказал о желании подписать Полоза, но добавил и про Попова: «Ивелин Попов изъявил желание продолжить карьеру в другом клубе. Мы с «Сочи» совершили хорошую сделку».
Потом все прояснил сам Попов. Он опубликовал большое послание для фанатов в инстаграме. Здесь – главные цитаты:
- «Не верьте в то, что я вел переговоры за спиной клуба! Не верьте, что я ухожу из-за денег! Не верьте, что я уходил из-за замены!»
- У меня было несколько разговоров с тренером, которые мне дали понять, что капитан – это просто слово. Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь!»
- «За полтора года уходит пятый капитан». Там же хэштеги: #задумайтесь #внимание #вдеталях.
Дальше «Ростов» обыграл «Уфу» (1:0). Полоз вышел на замену в середине второго тайма. Валерий Карпин выступил по ситуации с Поповым еще перед стартом игры. В эфире телеканала «Матч Премьер» Карпин рассказал, что Попов просил у него по 90 минут игрового времени в каждом матче. «Мне никогда никто не будет говорить кто, когда и сколько должен играть», – сказал Карпин.
Карпин ничего не сказал по словам о капитанах. На официальном сайте «Ростова» ведется история по всем капитанам в клубе. По ней получается, что из «Ростова» в последнее время ушли Гацкан, Сигурдссон и сам Попов. Еще известно, что обязанности капитана в «Ростове» исполнял Калачев. Но он не был постоянным капитаном.
Как они уходили:
- Александр Гацкан ушел, потому что не видел перспективы для игры в «Ростове». Сейчас Гацкану 36 лет, он играет в «Крыльях Советов».
- Рагнар Сигурдссон ушел в январе. Возможно, из-за алкоголизма. Здесь – полный разбор ситуации.
- Тимофей Калачев завершил карьеру.
Опа, скандальчик. РПЛ - 💛