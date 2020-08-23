«Тренер дал понять, что капитан – просто слово». Попов поругался с Карпиным и ушел из «Ростова»

«Ростов» и «Сочи» сделали неожиданный обмен игроками. В «Ростов» перешел Дмитрий Полоз, к которому был интерес еще в 2019-м. В «Сочи» вместо него отправился Ивелин Попов, который еще в прошлом сезоне был капитаном и основным игроком. К его уходу ничего не располагало: он участвовал в представлении формы «Ростова» и постоянно публиковал посты о клубе в инстаграме.

Со стороны Попова этот трансфер сразу превратился в скандал с участием трех сторон. Сначала объяснение дал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц. Рассказал о желании подписать Полоза, но добавил и про Попова: «Ивелин Попов изъявил желание продолжить карьеру в другом клубе. Мы с «Сочи» совершили хорошую сделку».

Потом все прояснил сам Попов. Он опубликовал большое послание для фанатов в инстаграме. Здесь – главные цитаты: