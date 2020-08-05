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Валерий Карпин
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#Ростов #РПЛ #Футбол #Валерий Карпин

«Ростов» спародировал фильм «Джентльмены», представляя форму. В роли Тренера – Карпин

05 августа, 11:43

Скриншот с видео

Фильм «Джентльмены» режиссера Гая Ричи вышел в 2019 году. Одна из сцен – бойцы ММА совершают рейд на лабораторию, снимают драку с охранниками на видео и загружают ролик в интернет. Персонаж Колина Фаррелла, перевоспитывающий молодежь, приказывает удалить ролик. «Что же я натворил? Оставил детей одних без присмотра», – ключевая цитата от него.

«Ростов» спародировал сцену с участием пяти игроков – Байрамяна, Попова, Мамаева (по нему – отдельное количество шуток с учетом судимости), Норманна и Песьякова. Они крадут новую форму клуба, об этом узнает Карпин. Дальше – та же сцена с загрузкой ролика в интернет и фразой, которую произносил герой Фаррелла.

«Ростов» назвал этой первой серией. Интересно, будет еще одна?

Пять лет назад «Ростов» дико скучно представил форму – просто нарисовал ее макеты. 

Скриншот с сайта «Ростова»

Грустно было и спустя год перед дебютом в Лиге чемпионов.

Позже клуб представлял форму уже бодрее:

А так было в прошлом сезоне:

Но с «Джентльменами» – совершенно другой уровень. Хороший разогрев перед стартом сезона – через три дня игра с «Тамбовом».

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Комментарии (2)
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vladik12
05 августа, 17:38

Ну, какого актера мы потеряли! Я про Валеру (не Полевикова).

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Юрий Алеманов
07 августа, 23:50

Посмотрел бы на Мэттью Макконехи в роли Валеры Карпина

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