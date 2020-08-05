«Ростов» спародировал фильм «Джентльмены», представляя форму. В роли Тренера – Карпин
Фильм «Джентльмены» режиссера Гая Ричи вышел в 2019 году. Одна из сцен – бойцы ММА совершают рейд на лабораторию, снимают драку с охранниками на видео и загружают ролик в интернет. Персонаж Колина Фаррелла, перевоспитывающий молодежь, приказывает удалить ролик. «Что же я натворил? Оставил детей одних без присмотра», – ключевая цитата от него.
«Ростов» спародировал сцену с участием пяти игроков – Байрамяна, Попова, Мамаева (по нему – отдельное количество шуток с учетом судимости), Норманна и Песьякова. Они крадут новую форму клуба, об этом узнает Карпин. Дальше – та же сцена с загрузкой ролика в интернет и фразой, которую произносил герой Фаррелла.
«Ростов» назвал этой первой серией. Интересно, будет еще одна?
Пять лет назад «Ростов» дико скучно представил форму – просто нарисовал ее макеты.
Грустно было и спустя год перед дебютом в Лиге чемпионов.
Позже клуб представлял форму уже бодрее:
А так было в прошлом сезоне:
Но с «Джентльменами» – совершенно другой уровень. Хороший разогрев перед стартом сезона – через три дня игра с «Тамбовом».
Ну, какого актера мы потеряли! Я про Валеру (не Полевикова).
Посмотрел бы на Мэттью Макконехи в роли Валеры Карпина