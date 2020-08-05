«Ростов» спародировал фильм «Джентльмены», представляя форму. В роли Тренера – Карпин

Фильм «Джентльмены» режиссера Гая Ричи вышел в 2019 году. Одна из сцен – бойцы ММА совершают рейд на лабораторию, снимают драку с охранниками на видео и загружают ролик в интернет. Персонаж Колина Фаррелла, перевоспитывающий молодежь, приказывает удалить ролик. «Что же я натворил? Оставил детей одних без присмотра» , – ключевая цитата от него.

«Ростов» спародировал сцену с участием пяти игроков – Байрамяна, Попова, Мамаева (по нему – отдельное количество шуток с учетом судимости), Норманна и Песьякова. Они крадут новую форму клуба, об этом узнает Карпин. Дальше – та же сцена с загрузкой ролика в интернет и фразой, которую произносил герой Фаррелла.