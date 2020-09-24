Шомуродов не забивал 208 дней. Забил, когда «Ростов» вылетел из Лиги Европы

В этом сезоне РПЛ Шомуродов имеет статистику 0+0. Карпин надеялся, что из-за этого у него не появилось никаких комплексов. Месяц назад он говорил, что Шомуродов только набирает игровую форму. Из-за слабой результативности Шомуродова «Ростов» в сезоне-2020/21 отстает от конкурентов РПЛ по забитым голам – их семь за восемь матчей.

У «Маккаби» нашлись свои результативные лидеры. На гол Шомуродова ответил Никита Рукавица. Этому форварду 33 года, в «Маккаби» он проводит пятый год. В сезоне-2019/20 Рукавица забил 22 гола за 36 матчей в чемпионате Израиля. Это лучшая результативность за всю его карьеру. Старт этого сезона: два матча, четыре гола.

Победный гол за «Маккаби» забил 22-летний Мохаммад Абу-Фани. Ни в одном из сезонов он не имел реального места в основе «Маккаби». Клуб дважды сдавал его в аренду в «Хапоэль Хадера», а в этом сезоне наконец-то оставил даже на еврокубки. Голевой пас на Абу-Фани отдал как раз Рукавица. «Ростов» уже не ответил.