«Динамо» выбил грузин, который год боролся с раком

«Динамо» вылетело в первом же матче еврокубков-2020/21, проиграв тбилисскому «Локомотиву» 1:2. Автор победного гола – 25-летний форвард Мамия Гавашелишвили. Игрок с непростой историей.

Он начинал в кутаисском «Торпедо», но раскрылся в тбилисском «Локомотиве», которому принадлежит уже пять лет. В сезонах-2017 и -2018 забивал больше десяти голов в чемпионате Грузии, но остановился в 2019-м. Более того, не провел в сезоне ни минуты игрового времени.

В январе 2019-го у Гавашелишвили был диагностирован рак, когда он проходил обычное медобследование. В прессе была информация о проблемах с мозгом, об опухоли.

В апреле 2019-го главный тренер «Локомотива» Леван Коргалидзе говорил, что дает 95% на возвращение игрока, который в это время лечился в Турции. Летом уже сказал, что Гавашелишвили практически здоров.

30 сентября жена игрока Ануна Иашвили анонсировала возвращение мужа в футбол. Также она благодарила клуб и грузинскую Федерацию футбол. «Убедилась, что футбол это лучший спорт и спорт лучших людей», – писала Иашвили.