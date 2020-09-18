«Динамо» выбил грузин, который год боролся с раком
«Динамо» вылетело в первом же матче еврокубков-2020/21, проиграв тбилисскому «Локомотиву» 1:2. Автор победного гола – 25-летний форвард Мамия Гавашелишвили. Игрок с непростой историей.
Он начинал в кутаисском «Торпедо», но раскрылся в тбилисском «Локомотиве», которому принадлежит уже пять лет. В сезонах-2017 и -2018 забивал больше десяти голов в чемпионате Грузии, но остановился в 2019-м. Более того, не провел в сезоне ни минуты игрового времени.
В январе 2019-го у Гавашелишвили был диагностирован рак, когда он проходил обычное медобследование. В прессе была информация о проблемах с мозгом, об опухоли.
В апреле 2019-го главный тренер «Локомотива» Леван Коргалидзе говорил, что дает 95% на возвращение игрока, который в это время лечился в Турции. Летом уже сказал, что Гавашелишвили практически здоров.
30 сентября жена игрока Ануна Иашвили анонсировала возвращение мужа в футбол. Также она благодарила клуб и грузинскую Федерацию футбол. «Убедилась, что футбол это лучший спорт и спорт лучших людей», – писала Иашвили.
В октябре – радостная новость: он победил рак и возвращается в футбол.
«Моему сыну вчера исполнился один год, и он столько раз путешествовал из Тбилиси в Турцию и обратно, и видел много больницу и врачей, и я даже не мог увидеть нормально своего ребенка... Моя жена помогла мне пережить это трудное время. Я перенес всю боль и был полностью опустошен. А ее заслуга в том, что она дала мне надежду в тот трудный момент, и я стал сильнее», – вспоминал Гавашелишвили.
Вот его мотивация:
«Каждое утро я просыпался, думая, что мне нужно возвращаться. Я хотел бы обратиться к любому, у кого такая же болезнь – будьте сильными и не сдавайтесь, потому ежедневными усилиями эту болезнь можно победить. Нет ничего невозможного».
Уже в ноябре игрок приступил к индивидуальным тренировкам, набрал форму и в том же месяце стал работать в общей группе. В январе 2020-го, спустя год после жуткого диагноза, состоялся и выход на поле в товарищеской игре.
В сентябре 2020-го – его «Локомотив» прошел «Динамо» в Лиге Европы и сыграет с «Гранадой». С соперниками из топ-лиг этот клуб еще не играл никогда в истории.