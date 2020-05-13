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Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
Гжегож Крыховяк показывает, как во время Zoom-конференции выглядеть и солидно, и по-домашнему.
Артем Дзюба провоцирует сыновей вопросами.
У Хердура Магнуссона в апреле родился ребенок.
Андре Шюррле много читает. В эту стопочку бы «Как убивали «Спартак» или биографию Бубнова, но Шюррле вряд ли уже вернется в Москву.
Айртон с женой попробовали стать своими в тиктоке.
Дмитрий Тарасов запустил конкурс с подарками. Нужно было прислать спортивное фото с семьей.
Ари плюхается лицом в торт.
Реми Кабелья показал технику в домашних условиях (ну, почти удачно).
Антон Заболотный косплеит с детьми спецназ.
А стиль внезапно дарит Влад Игнатьев.
Кристиан Нобоа отметил юбилей.
Зелимхан Бакаев со своим братом развивает футбольную школу в Назрани.
Сергей Рыжиков осваивает пианино. Помогает классика от Аллы Борисовны.
Георгий Мелкадзе тоже в музыку ушел!
А это Малком. Или Канье Уэст?
Александр Максименко посадил дерево в рамках акции «Сад памяти».
Юрий Лодыгин готовится в Греции вернуться на топ-уровень. Или хотя бы в основу тульского «Арсенала».
Сильвестр Игбун всем видом показывает, как уже хочется футбола.