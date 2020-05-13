  • РПЛ
  • Артем Дзюба
  • Айртон
  • Ари
  • Зелимхан Бакаев
  • Малком
  • Антон Заболотный
  • Реми Кабелья
  • Андре Шюррле
  • Кристиан Нобоа
  • Сильвестр Игбун
  • Гжегож Крыховяк
  • Хердур Магнуссон
  • Георгий Мелкадзе
  • Юрий Лодыгин
  • Дмитрий Тарасов
  • Владислав Игнатьев
  • Сергей Рыжиков
  • Александр Максименко
  • ЦСКА
  • Спартак
  • Краснодар
  • Зенит
  • Рубин
  • Локомотив
  • Сочи
  • Динамо
  • Крылья Советов
  • Арсенал Тула
  • Тамбов
Поделиться:
Комментарии:
1
#РПЛ #Артем Дзюба #ЦСКА #Зенит #Спартак #Локомотив #Краснодар #Сочи #Динамо #Антон Заболотный #Арсенал Тула #Ари #Малком #Рубин #Тамбов #Андре Шюррле #Крылья Советов #Юрий Лодыгин #Гжегож Крыховяк #Георгий Мелкадзе #Дмитрий Тарасов #Зелимхан Бакаев #Александр Максименко #Айртон #Владислав Игнатьев #Кристиан Нобоа #Реми Кабелья #Сергей Рыжиков #Сильвестр Игбун #Хердур Магнуссон

Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста

13 мая, 19:39

Гжегож Крыховяк показывает, как во время Zoom-конференции выглядеть и солидно, и по-домашнему.

Инстаграм Крыховяка

Артем Дзюба провоцирует сыновей вопросами. 

У Хердура Магнуссона в апреле родился ребенок.

Инстаграм Магнуссона

Андре Шюррле много читает. В эту стопочку бы «Как убивали «Спартак» или биографию Бубнова, но Шюррле вряд ли уже вернется в Москву.

Инстаграм Шюррле

Айртон с женой попробовали стать своими в тиктоке. 

Дмитрий Тарасов запустил конкурс с подарками. Нужно было прислать спортивное фото с семьей.

Инстаграм Тарасова

Ари плюхается лицом в торт.

Реми Кабелья показал технику в домашних условиях (ну, почти удачно).

Антон Заболотный косплеит с детьми спецназ.

Инстаграм Заболотного

А стиль внезапно дарит Влад Игнатьев.

Инстаграм Владислава Игнатьева

Кристиан Нобоа отметил юбилей.

Инстаграм Нобоа

Зелимхан Бакаев со своим братом развивает футбольную школу в Назрани. 

Сергей Рыжиков осваивает пианино. Помогает классика от Аллы Борисовны. 

Георгий Мелкадзе тоже в музыку ушел!

А это Малком. Или Канье Уэст?

Инстаграм Малкома

Александр Максименко посадил дерево в рамках акции «Сад памяти».

Инстаграм Максименко

Юрий Лодыгин готовится в Греции вернуться на топ-уровень. Или хотя бы в основу тульского «Арсенала».

Сильвестр Игбун всем видом показывает, как уже хочется футбола.

Инстаграм Игбуна

Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
miklos
15 мая, 21:38

селфаки в масках - это вообще мощно. вопрос - зачем?)

ответить
Все теги
#РПЛ
#Артем Дзюба
#ЦСКА
#Зенит
#Спартак
#Локомотив
#Краснодар
#Сочи
#Динамо
#Антон Заболотный
#Арсенал Тула
#Ари
#Малком
#Рубин
#Тамбов
#Андре Шюррле
#Крылья Советов
#Юрий Лодыгин
#Гжегож Крыховяк
#Георгий Мелкадзе
#Дмитрий Тарасов
#Зелимхан Бакаев
#Александр Максименко
#Айртон
#Владислав Игнатьев
#Кристиан Нобоа
#Реми Кабелья
#Сергей Рыжиков
#Сильвестр Игбун
#Хердур Магнуссон