«Зенит» вылетел из-за странного гола. Ловрен спасал команду, но привез пенальти

«Зенит» слабо отыграл первый тайм кубкового матча с «Арсеналом». Да, забил первый гол. Но потом на мяч Кузяева «Арсенал» ответил голами Панченко и Бауэра. Второй забил с пенальти. Интересен эпизод, который предшествовал этому удару:

1. Луценко бил головой после подачи с левого фланга.

2. Лунев не успевал среагировать на удар, поэтому на подстраховку вылетел Деян Ловрен.

3. Мяч попал в перекладину и отскочил в руку Ловрена. Вряд ли это косяк Ловрена, просто элементарная неосторожность.