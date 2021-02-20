«Зенит» вылетел из-за странного гола. Ловрен спасал команду, но привез пенальти
«Зенит» слабо отыграл первый тайм кубкового матча с «Арсеналом». Да, забил первый гол. Но потом на мяч Кузяева «Арсенал» ответил голами Панченко и Бауэра. Второй забил с пенальти. Интересен эпизод, который предшествовал этому удару:
1. Луценко бил головой после подачи с левого фланга.
2. Лунев не успевал среагировать на удар, поэтому на подстраховку вылетел Деян Ловрен.
3. Мяч попал в перекладину и отскочил в руку Ловрена. Вряд ли это косяк Ловрена, просто элементарная неосторожность.
4. Но эта неосторожность привела к пенальти, и Бауэр вывел «Арсенал» вперед. Благодаря этому моменту клуб прошел в Кубке России дальше.
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А вот несколько ошибок в карьере Ловрена в России:
- В декабре он забил в свои ворота в матче со «Спартаком».
- Ловрен косячил в матче против «Лацио» в Лиге чемпионов.
- В матче 8-го тура против «Урала» он не закрыл Панюкова, это стоило «Зениту» победы.
Так «Арсенал», идущий в зоне стыков в таблице РПЛ, выбил «Зенит» (с первой строчки) из клуба. «Зенит» не сумел защитить титул.
Этот результат – повторение расклада в Кубке в сезоне-2014/15. Тогда «Арсенал» благодаря голу Артура Малояна в дополнительное время обыграл «Зенит» на выезде (3:2).