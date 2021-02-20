Деян Ловрен
Кубок России
Зенит
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#Деян Ловрен #Зенит #Арсенал Тула #Кубок России

«Зенит» вылетел из-за странного гола. Ловрен спасал команду, но привез пенальти

2 часа назад
Илья Егоров

«Зенит» слабо отыграл первый тайм кубкового матча с «Арсеналом». Да, забил первый гол. Но потом на мяч Кузяева «Арсенал» ответил голами Панченко и Бауэра. Второй забил с пенальти. Интересен эпизод, который предшествовал этому удару:

1. Луценко бил головой после подачи с левого фланга.

2. Лунев не успевал среагировать на удар, поэтому на подстраховку вылетел Деян Ловрен.

3. Мяч попал в перекладину и отскочил в руку Ловрена. Вряд ли это косяк Ловрена, просто элементарная неосторожность.

скриншот с трансляции на канале «Матч ПРЕМЬЕР»

скриншот с трансляции на канале «Матч ПРЕМЬЕР»

4. Но эта неосторожность привела к  пенальти, и Бауэр вывел «Арсенал» вперед. Благодаря этому моменту клуб прошел в Кубке России дальше.

***

А вот несколько ошибок в карьере Ловрена в России:

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кузяев 19
1:2
Матч завершен
Арсенал
Тула
Панченко 25
Бауэр 37

Так «Арсенал», идущий в зоне стыков в таблице РПЛ, выбил «Зенит» (с первой строчки) из клуба. «Зенит» не сумел защитить титул.

Этот результат – повторение расклада в Кубке в сезоне-2014/15. Тогда «Арсенал» благодаря голу Артура Малояна в дополнительное время обыграл «Зенит» на выезде (3:2).

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