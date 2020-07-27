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#Деян Ловрен #РПЛ #Футбол #АПЛ #Зенит #Ливерпуль

Ловрен – это опасно

3 часа назад
Валера Полевиков

«Зенит» попрощался с Ивановичем и за 12 миллионов евро заменяет его Деяном Ловреном. Он победитель Лиги чемпионов, АПЛ, вице-чемпион мира и один из лучших центральных защитников (по версии себя).

Только Ловрен не такой сильный, как говорят о нем трофеи и он сам.

«Ливерпуль» рассчитывал, что Ловрен надолго станет лидером защиты 🤷‍♂️ – зря

Летом 2014-го он переходил из «Саутгемптона» за 25 миллионов евро – очень приличные на тот момент деньги. Ловрен должен был стать лидером и уже на презентации говорил о мечте капитана и легенды клуба.

И слабо начал: много ошибался, нервничал и к середине сезона присел в запас. Проиграл конкуренцию Сако, Шкртелу и Коло Туре (ой).

Но в целом – все равно много играл за «Ливерпуль». Даже с приходом Клоппа. Хотя выглядел средне и ошибался.

Почему все равно играл – в «Ливерпуле» не было сильных конкурентов. Только через два сезона пришел Матип. Только зимой 2018-го – ван Дейк. Только к лету 2018-го выздоровел и окреп Гомес.

Со временем Ловрен стал четвертым ЦЗ в команде. Хотя Клопп все равно доверял ему – даже в последние два года у Ловерна были отрезки, когда он стабильно играл в основе.

Год назад он хотел уйти, чтобы играть больше. Но Клопп заблокировал его переход в «Рому» и сказал: «Слушай, приятель, ты – игрок высочайшего уровня, и ты нужен нам здесь. Мы не позволим тебе уйти куда-то в аренду».

Но в последнем сезоне Ловрен все равно мало играл – только 8 полных матчей в АПЛ.

Он слишком много ошибается

Еще не создана статистическая метрика, которая бы качественно высчитывала количество ошибок игроков, приведших к голу. Есть только засчитывающая самые грубые (например, когда защитник махнул мимо мяча или отдал пас чужому). Поэтому без цифр.

И без глубокого погружения в историю. Зритель АПЛ и так знает, что Ловрен чудит на уровне Давида Луиза и Мустафи. Возьмем два последних его матча за клуб:

  1. Вышел в основе против «Уотфорда» – и «Ливерпуль» сгорел 0:3. Все голы – из зоны Ловрена. После матча лидер «Уотфорда» Дини говорил, что команда осознанно выбрала его зону как уязвимую: «Он пытался побороть меня вместо того, чтобы следить за мячом».
  2. Последние 17 минут (вышел на замену) карьеры Ловрена  за «Ливерпуль». Играли против «Эвертона»:

• проиграл все единоборства, в которые вступал;

• отдал 8 неточных передач;

• проиграл 2 верховых единоборства;

• был обыгран один раз.

Чаще всего в прессе Ловрена казнил, конечно же, Каррагер: «Я так давно наблюдаю его за игрой в футболке «Ливерпуля», и все это время он совершает одну и ту же ошибку. Он хочет бороться с каждым, против кого играет. Ему 28, и он должен был уже научиться.

Его гордость берет верх. Нет ничего плохого в том, чтобы признать, что кто-то сильнее тебя. Ловрен проигрывает единоборства снова и снова, у него отбирают мяч. Признай, что есть соперники сильнее. Включи мозги

Получается, «Зенит» покупает слабого защитника?

Точно нет. Сам факт, что он был в обойме пикового «Ливерпуля» и получал доверие (не только на словах) от Клоппа – многое говорит. Ловрен – качественный защитник, но не тянет космический уровень «Ливерпуля» и не подходит его системе.

«Ливерпуль» высоко обороняется – это предполагает большие зоны за спинами защитников. И отсутствие права на ошибку центрального, когда он борется за мяч в такой высокой позиции.

У ЦЗ в такой системе есть два варианта. Либо агрессивно выдергиваться на мяч/оппонента, выигрывая единоборства, или играя на опережение (так играет ван Дейк). Либо – не рисковать и давать сопернику принять мяч (так делает Матип). Ловрен самоуверенно играет в стиле ван Дейка и ошибается. Как раз о таком типе ошибок говорил Каррагер.

Еще одно слабое качество Ловрена хорошо сформулировал тактический блог «СБГ Аналитика»: «Во многом ошибки Ловрена проявляются как раз при скоростных атаках соперника. Он часто полностью переключается на игрока с мячом и не контролирует, что происходит вокруг него – допускает отклеивания, пускает за спину, не плассируется и плохо поджимает атаку соперника, чтобы выиграть время для перестроения своих партнеров».

Система «Зенита» замаскирует слабости Ловрена. Если он примет ее

Во-первых, в РПЛ ему будет ощутимо легче. Более слабые оппоненты + менее интенсивная лига = у Ловрена будет меньше поводов ошибаться и больше времени, чтобы обдумывать решения и исправлять уже допущенные ошибки.

Во-вторых, «Зенит» совсем не похож на «Ливерпуль» по стилю. Он намного осторожнее и ниже обороняется. Такая система идеально скрывала слабости Ивановича – возрастного и потерявшего скорость. В идеальном сценарии Ловрен примет оборонительный стиль команды – и станет лучшей версией себя (как в «Саутгемптоне» и сборной Хорватии).

Но тут нюанс: Иванович всегда был рассудительным и спокойным; Ловрен – противоположность: сумасбродный и экспрессивный. И слишком уверенный в себе. Тяжело представить, что он, победитель ЛЧ и АПЛ, приезжает в Россию – и смиряется с осторожной системой «Зенита». И послушно не рискует.

Нюанс-2: лучшую игру Ловрен показывал как ведомый ЦЗ (тот, кем командует партнер). Придя в «Ливерпуль», он попытался быть лидером: махал руками, подсказывал, вел игру. Получилось плохо.

Поэтому лучший отрезок в «Ливерпуле» он выдал, когда пришел ван Дейк – и взял над ним полное командование. Так же было и в «Саутгемптоне» (Фонте), и в Хорватии (Чорлука или Вида).

В «Зените» ведущим был Иванович. Поэтому интересно, как распределяться роли в паре Ракицкий-Ловрен. Они оба лучше, когда у них есть ведущий партнер, но сами могут и любят руководить. Плюс оба прилично пасуют на дальние расстояния.

***

Этот трансфер в любом случае изменит «Зенит». В команде меняется основной защитник – и он совсем другого типа: психологического, стилистического, темпераментного.

Предварительно Ловрен – это опасно. Но потенциально может поменять команду в лучшую сторону: с ним «Зенит» может быть тактически гибче.

Ловрен хороший защитник для РПЛ (возможно, даже очень хороший). Но непредсказуем в ошибках и на топ-уровне (в ЛЧ) вероятны провалы. При этом 12 миллионов евро за 31-летнего центрального защитника такого уровня – это хорошая сделка.

НЕ ОШИБАЙСЯ, КАК ЛОВРЕН – ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ГОЛ В СОЦСЕТЯХ
Все фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Sven Simon/imago sportfotodienst
КАК ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИВАТЬ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ЗАЩИТНИКОВ
Мы неправильно понимаем все эти цифры про защитников. Поэтому, например, рекорд ван Дейка − ловушка
Комментарии (6)
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Роман Абрамов
2 часа назад

Во всем этом не понял только одного: как он с таким характером вообще стал защитником?

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vladik12
2 часа назад

Кто из хотя бы условных топов поехал в РПЛ, того и взяли.

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Роланд
час назад

Семак уже показал себя как тренер, способный менять игрока в лучшую сторону.

Посмотрим, что получится сейчас.

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Djivan
час назад

Опасно примерно как:

Джеральд Батлер в Законопослушном гражданине иди Джеральд Батлер в Муви 43?

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Роман Абрамов
час назад

внезапно осознал, что батлер десять лет подряд снимается в проходном говне. тоже особый талант

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Сэйв Этериджа
час назад

Покупка Ловрена – это скорее про репутационную политику клуба, чем про выступление команды. Безусловно круто, что теперь, привлекая игроков такого масштаба, клуб выезжает не только на зарплате, но и на фразе «у нас были Маркизио и Иванович, есть Малколм». Сомневаюсь, что Ловрен так сильно провалится в «Зените», чтобы в переговорах с очередными условными топами клуб пренебрег его фамилией в качестве доказательства репутации.


Спасибо автору за статью, но разве столь продвинутая аналитика применима к Ловрену в РПЛ? С действительно высоким уровнем «Зенит» сталкивается разве что в еврокубках и топ-матчах лиги, то есть относительно редко. Тройка Ловрен-Луиз-Мустафи только в реалиях мощной АПЛ кажется цирком. В РПЛ такая линия считалась бы лучшей.

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