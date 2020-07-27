Ловрен – это опасно

«Зенит» попрощался с Ивановичем и за 12 миллионов евро заменяет его Деяном Ловреном. Он победитель Лиги чемпионов, АПЛ, вице-чемпион мира и один из лучших центральных защитников (по версии себя).

Только Ловрен не такой сильный, как говорят о нем трофеи и он сам.

«Ливерпуль» рассчитывал, что Ловрен надолго станет лидером защиты 🤷‍♂️ – зря

Летом 2014-го он переходил из «Саутгемптона» за 25 миллионов евро – очень приличные на тот момент деньги. Ловрен должен был стать лидером и уже на презентации говорил о мечте капитана и легенды клуба.

И слабо начал: много ошибался, нервничал и к середине сезона присел в запас. Проиграл конкуренцию Сако, Шкртелу и Коло Туре (ой).