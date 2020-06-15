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Самые популярные видео на ютуб-каналах русских клубов: Паша Техник, троллинг судьи и гол Смолова с центра поля
«Ахмат» (11,5 тысяч подписчиков на ютуб-канале)
Самый популярный ролик: трансляция товарищеского матча со «Стяуа» (78 тысяч просмотров).
Бонус: рэп 2013 года тогда еще о «Тереке» (60 тысяч просмотров).
«Крылья Советов» (17 тысяч подписчиков)
Самый популярный ролик: интервью Паши Техника (154 тысячи просмотров).
Бонус: «Я, Сергей Корниленко, предпочитаю «Дворцовую» (126 тысяч просмотров)
«Рубин» (59 тысяч подписчиков)
Самый популярный ролик: хайлайты матча «Барселона» – «Рубин» (почти два миллиона просмотров).
Бонус: интервью 2011 года группы «25/17» (36 тысяч просмотров).
«Оренбург» (8 тысяч подписчиков)
Самый популярный ролик: высмеивание передачи «Свисток», где обсуждались решения судей в матче «Спартак» – «Оренбург» (110 тысяч просмотров)
«Сочи» (3 тысячи подписчиков)
Самый популярный ролик: трансляция товарищеского матча с «Астаной» (25 тысяч просмотров).
«Урал» (11 тысяч подписчиков)
Самый популярный ролик: гол Смолова с центра поля на тренировке (636 тысяч просмотров).
Бонус: человек в костюме талисмана клуба прыгнул с парашюта (15 тысяч просмотров).
«Тамбов» (6 тысяч подписчиков)
Самый популярный ролик: Гол ударом через себя от Андрея Часовских (174 тысячи просмотров).
«Уфа» (17 тысяч подписчиков)
Самый популярный ролик: Александр Зинченко бьет пенальти 12-летним вратарями (630 тысяч просмотров).
Бонус: клип с участницей конкурса «Мисс ФК «Уфа-2017» (124 тысячи просмотров).
«Спартак» (239 тысяч подписчиков)
Самый популярный ролик: видео в честь 95-летия «Спартака» (1,2 миллиона просмотров).
Бонус: футболисты поработали день на заправке (79 тысяч просмотров).
«Арсенал» (12 тысяч подписчиков)
Самый популярный ролик: обзор матча с «Ахматом» (162 тысячи просмотров).
«Динамо» (38 тысяч подписчиков)
Самый популярный ролик: мастер-класс от Кокорина (425 тысяч просмотров).
ЦСКА (208 тысяч подписчиков)
Самый популярный ролик: челлендж фифера GoodMax'а и Головина (почти миллион просмотров).
Бонус: пародия на рубрику «Взгляд снизу» из «Вечернего Урганта» (59 тысяч просмотров).
«Ростов» (45 тысяч подписчиков)
Самый популярный ролик: трансляция матча с «Трабзонспором» (584 тысячи просмотров)
Бонус: часовой фильм «Мужики» о том, как «Ростов» играл в Лиге чемпионов (292 тысячи просмотров)
«Краснодар» (78 тысяч подписчиков)
Самый популярный ролик: один день жизни в академии «Краснодара» за пять минут (326 тысяч просмотров).
Бонус: Пеле посетил академию (133 тысячи просмотров).
«Локомотив» (95 тысяч подписчиков)
Самый популярный ролик: интервью с болельщиками, которые не застали чемпионство 2004 года (1,1 миллиона просмотров)
Бонус: спор в поезде Боярского, Светлакова, Кайкова и Назарова (251 тысяча просмотров).
«Зенит» (522 тысячи подписчиков)
Самый популярный ролик: убийственный удар Халка на тренировке (9,5 миллиона просмотров).
Бонус: Специальная серия «Смешариков» о футболе