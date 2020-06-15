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#РПЛ #ЦСКА #Зенит #Спартак #Оренбург #Уфа #Локомотив #Краснодар #Сочи #Динамо #Ростов #Ахмат #Арсенал Тула #Рубин #Тамбов #Крылья Советов #Урал

Самые популярные видео на ютуб-каналах русских клубов: Паша Техник, троллинг судьи и гол Смолова с центра поля

15 июня, 20:30

Ютуб-канал «Крыльев Советов»

«Ахмат» (11,5 тысяч подписчиков на ютуб-канале)

Самый популярный ролик: трансляция товарищеского матча со «Стяуа» (78 тысяч просмотров).

Бонус: рэп 2013 года тогда еще о «Тереке» (60 тысяч просмотров).

«Крылья Советов» (17 тысяч подписчиков)

Самый популярный ролик: интервью Паши Техника (154 тысячи просмотров).

Бонус: «Я, Сергей Корниленко, предпочитаю «Дворцовую» (126 тысяч просмотров)

«Рубин» (59 тысяч подписчиков)

Самый популярный ролик: хайлайты матча «Барселона» – «Рубин» (почти два миллиона просмотров).

Бонус: интервью 2011 года группы «25/17» (36 тысяч просмотров).

«Оренбург» (8 тысяч подписчиков)

Самый популярный ролик: высмеивание передачи «Свисток», где обсуждались решения судей в матче «Спартак» – «Оренбург» (110 тысяч просмотров)

«Сочи» (3 тысячи подписчиков)

Самый популярный ролик: трансляция товарищеского матча с «Астаной» (25 тысяч просмотров).

«Урал» (11 тысяч подписчиков)

Самый популярный ролик: гол Смолова с центра поля на тренировке (636 тысяч просмотров).

Бонус: человек в костюме талисмана клуба прыгнул с парашюта (15 тысяч просмотров).

«Тамбов» (6 тысяч подписчиков)

Самый популярный ролик: Гол ударом через себя от Андрея Часовских (174 тысячи просмотров).

«Уфа» (17 тысяч подписчиков)

Самый популярный ролик: Александр Зинченко бьет пенальти 12-летним вратарями (630 тысяч просмотров).

Бонус: клип с участницей конкурса «Мисс ФК «Уфа-2017» (124 тысячи просмотров).

«Спартак» (239 тысяч подписчиков)

Самый популярный ролик: видео в честь 95-летия «Спартака» (1,2 миллиона просмотров).

Бонус: футболисты поработали день на заправке (79 тысяч просмотров).

«Арсенал» (12 тысяч подписчиков)

Самый популярный ролик: обзор матча с «Ахматом» (162 тысячи просмотров).

«Динамо» (38 тысяч подписчиков)

Самый популярный ролик: мастер-класс от Кокорина (425 тысяч просмотров).

ЦСКА (208 тысяч подписчиков)

Самый популярный ролик: челлендж фифера GoodMax'а и Головина (почти миллион просмотров).

Бонус: пародия на рубрику «Взгляд снизу» из «Вечернего Урганта» (59 тысяч просмотров).

«Ростов» (45 тысяч подписчиков)

Самый популярный ролик: трансляция матча с «Трабзонспором» (584 тысячи просмотров)

Бонус: часовой фильм «Мужики» о том, как «Ростов» играл в Лиге чемпионов (292 тысячи просмотров)

«Краснодар» (78 тысяч подписчиков)

Самый популярный ролик: один день жизни в академии «Краснодара» за пять минут (326 тысяч просмотров).

Бонус: Пеле посетил академию (133 тысячи просмотров).

«Локомотив» (95 тысяч подписчиков)

Самый популярный ролик: интервью с болельщиками, которые не застали чемпионство 2004 года (1,1 миллиона просмотров)

 

Бонус: спор в поезде Боярского, Светлакова, Кайкова и Назарова (251 тысяча просмотров).

«Зенит» (522 тысячи подписчиков)

Самый популярный ролик: убийственный удар Халка на тренировке (9,5 миллиона просмотров).

Бонус: Специальная серия «Смешариков» о футболе

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#Тамбов
#Крылья Советов
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