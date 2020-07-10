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#РПЛ #Футбол #Краснодар #ЦСКА #Локомотив #Ростов #Ахмат #Оренбург #Тамбов #Сочи #Крылья Советов #Арсенал Тула

Кто попадет в Лигу чемпионов? Какие шансы на вылет? Расклады на последние туры РПЛ

10 июля, 13:35
Александр Плеханов

ФК «Краснодар»

Что надо понимать по таблице РПЛ

  • В Лигу чемпионов от России попадают три команды. Две из них идут сразу в групповой этап, одна – в раунд квалификации. «Зенит» уже стал чемпионом и автоматически попал в группу ЛЧ.
  • В этом сезоне из РПЛ вылетают два клуба, если «Ротор» и «Химки» вместе подтвердят выход из ФНЛ. Стыковых матчей не будет, поэтому командам важно не занять именно два последних места.
  • С выходом в Лигу Европы ничего не ясно, но там все зависит от Кубка России. При победе «Зенита» туда попадет клуб, занявший шестое место в Премьер-лиге. Сейчас на нем идет «Уфа».
  • Как распределят места в таблице при равенстве очков: личные встречи в сезоне, общее число побед, разница голов, количество забитых голов. Факты учитываются именно в таком порядке.

Кто фаворит за выход в Лигу чемпионов

Таблица по конкурентам сейчас такая:

Оставшиеся матчи:

«Локомотив»: «Уфа», ЦСКА, «Урал».

ЦСКА: «Рубин», «Локомотив», «Тамбов».

«Краснодар»: «Урал», «Крылья Советов», «Динамо», «Ахмат».

«Ростов»: «Оренбург», «Рубин», «Зенит».

«Локомотив» по-прежнему имеет лучшую ситуацию для выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Главный матч оставшихся туров – «Локомотив» против ЦСКА, но перед этим у обеих команд есть встречи с набравшими форму соперниками. «Уфа» не проигрывает семь матчей, «Рубин» не пропускает в трех и уже обыграл «Краснодар».

«Ростов» зацепится за Лигу чемпионов только при потере очков минимум у двух конкурентов, которые идут выше. Сложнее всего сейчас «Краснодару»: дополнительный матч с «Динамо» дает по потерянным очкам только преимущество над ЦСКА. Рестарт пока принес «Краснодару» техническую победу над «Оренбургом», ничью с «Ростовом» и два поражения.

Какие клубы вылетят из РПЛ

По таблице так:

Какие матчи остаются:

«Арсенал»: «Тамбов», «Урал», «Уфа».

«Сочи»: «Спартак», «Тамбов», «Крылья Советов».

«Ахмат»: «Зенит», «Спартак», «Краснодар».

«Тамбов»: «Арсенал», «Сочи», ЦСКА.

«Крылья Советов»: «Динамо», «Краснодар», «Сочи».

«Оренбург»: «Ростов», «Зенит», «Динамо».

Благоприятнее всего ситуация у «Арсенала». Клуб имеет преимущество в четыре очка над зоной вылета. Любая победа фактически обеспечит «Арсеналу» место в РПЛ. «Сочи» оторвался на три очка, а в двух последних турах сыграет с прямыми конкурентами. В матчах с соперниками по таблице все решится и для «Тамбова» – у него последний тур может быть уже формальностью.

Тяжелее всего «Оренбургу». Ему надо отыграть пять очков за три матча. «Ахмат» и «Крылья Советов» имеют сложный календарь, но минимум по одному благоприятному фактору. У «Ахмата» есть три очка преимущества, а уже в следующем туре матч с немотивированным чемпионом. У «Крыльев» в последнем туре будет игра с «Сочи» – и это главный шанс при плохих результатах в других матчах.

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#Крылья Советов
#Арсенал Тула