Кто попадет в Лигу чемпионов? Какие шансы на вылет? Расклады на последние туры РПЛ

Оставшиеся матчи:

«Локомотив»: «Уфа», ЦСКА, «Урал».

ЦСКА: «Рубин», «Локомотив», «Тамбов».

«Краснодар»: «Урал», «Крылья Советов», «Динамо», «Ахмат».

«Ростов»: «Оренбург», «Рубин», «Зенит».

«Локомотив» по-прежнему имеет лучшую ситуацию для выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Главный матч оставшихся туров – «Локомотив» против ЦСКА, но перед этим у обеих команд есть встречи с набравшими форму соперниками. «Уфа» не проигрывает семь матчей, «Рубин» не пропускает в трех и уже обыграл «Краснодар».

«Ростов» зацепится за Лигу чемпионов только при потере очков минимум у двух конкурентов, которые идут выше. Сложнее всего сейчас «Краснодару»: дополнительный матч с «Динамо» дает по потерянным очкам только преимущество над ЦСКА. Рестарт пока принес «Краснодару» техническую победу над «Оренбургом», ничью с «Ростовом» и два поражения.

Какие клубы вылетят из РПЛ

По таблице так: