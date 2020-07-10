Кто попадет в Лигу чемпионов? Какие шансы на вылет? Расклады на последние туры РПЛ
Что надо понимать по таблице РПЛ
- В Лигу чемпионов от России попадают три команды. Две из них идут сразу в групповой этап, одна – в раунд квалификации. «Зенит» уже стал чемпионом и автоматически попал в группу ЛЧ.
- В этом сезоне из РПЛ вылетают два клуба, если «Ротор» и «Химки» вместе подтвердят выход из ФНЛ. Стыковых матчей не будет, поэтому командам важно не занять именно два последних места.
- С выходом в Лигу Европы ничего не ясно, но там все зависит от Кубка России. При победе «Зенита» туда попадет клуб, занявший шестое место в Премьер-лиге. Сейчас на нем идет «Уфа».
- Как распределят места в таблице при равенстве очков: личные встречи в сезоне, общее число побед, разница голов, количество забитых голов. Факты учитываются именно в таком порядке.
Кто фаворит за выход в Лигу чемпионов
Таблица по конкурентам сейчас такая:
Оставшиеся матчи:
«Локомотив»: «Уфа», ЦСКА, «Урал».
ЦСКА: «Рубин», «Локомотив», «Тамбов».
«Краснодар»: «Урал», «Крылья Советов», «Динамо», «Ахмат».
«Ростов»: «Оренбург», «Рубин», «Зенит».
«Локомотив» по-прежнему имеет лучшую ситуацию для выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Главный матч оставшихся туров – «Локомотив» против ЦСКА, но перед этим у обеих команд есть встречи с набравшими форму соперниками. «Уфа» не проигрывает семь матчей, «Рубин» не пропускает в трех и уже обыграл «Краснодар».
«Ростов» зацепится за Лигу чемпионов только при потере очков минимум у двух конкурентов, которые идут выше. Сложнее всего сейчас «Краснодару»: дополнительный матч с «Динамо» дает по потерянным очкам только преимущество над ЦСКА. Рестарт пока принес «Краснодару» техническую победу над «Оренбургом», ничью с «Ростовом» и два поражения.
Какие клубы вылетят из РПЛ
По таблице так:
Какие матчи остаются:
«Арсенал»: «Тамбов», «Урал», «Уфа».
«Сочи»: «Спартак», «Тамбов», «Крылья Советов».
«Ахмат»: «Зенит», «Спартак», «Краснодар».
«Тамбов»: «Арсенал», «Сочи», ЦСКА.
«Крылья Советов»: «Динамо», «Краснодар», «Сочи».
«Оренбург»: «Ростов», «Зенит», «Динамо».
Благоприятнее всего ситуация у «Арсенала». Клуб имеет преимущество в четыре очка над зоной вылета. Любая победа фактически обеспечит «Арсеналу» место в РПЛ. «Сочи» оторвался на три очка, а в двух последних турах сыграет с прямыми конкурентами. В матчах с соперниками по таблице все решится и для «Тамбова» – у него последний тур может быть уже формальностью.
Тяжелее всего «Оренбургу». Ему надо отыграть пять очков за три матча. «Ахмат» и «Крылья Советов» имеют сложный календарь, но минимум по одному благоприятному фактору. У «Ахмата» есть три очка преимущества, а уже в следующем туре матч с немотивированным чемпионом. У «Крыльев» в последнем туре будет игра с «Сочи» – и это главный шанс при плохих результатах в других матчах.