РПЛ
Артемий Лебедев
Зенит
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#РПЛ #Зенит #Артемий Лебедев

«Зенит» получит новый кубок РПЛ: из него нельзя пить, а дизайн делала студия Лебедева

08 июля, 16:22

Сайт РПЛ

После матча с «Сочи» «Зениту» вручат золотые медали и новый кубок РПЛ. Последний кубок в 2019-м «Зенит» взял на вечное хранение за пять чемпионств.

И РПЛ обновила дизайн трофея (не менялся с 2002 года) вслед за появлением медведя на логотипе и новой ТВ-графики.

Дизайн кубка разработала студия Артемия Лебедева (хотя сам он спорт не любит). На видео дизайнеры студии объясняют, как придумывался новый кубок.

Основные моменты:

  • Кубок вдохновлен Шуховской башней на Шаболовке.
  • Вес – 6 кг. Высота – 65 см.
  • На вершине кубка – образ мяча, который залетает в сетку ворот.
  • Кубок сделали золотым внутри, а не снаружи, чтобы показать, что самое важное – внутри (в игре). Его основа сделана из латуни, а покрыт кубок никелем. 

И, в отличие от старого трофея, из нового кубка нельзя пить шампанское. Сергей Прядкин говорит, что футболисты найдут способ отпраздновать.

Стоимость кубка неизвестна. В 2018 году инсайдеры писали, что весь ребрендинг лиги обошелся РПЛ в 4-6 миллионов рублей. 

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