«Зенит» получит новый кубок РПЛ: из него нельзя пить, а дизайн делала студия Лебедева

После матча с «Сочи» «Зениту» вручат золотые медали и новый кубок РПЛ. Последний кубок в 2019-м «Зенит» взял на вечное хранение за пять чемпионств.

И РПЛ обновила дизайн трофея (не менялся с 2002 года) вслед за появлением медведя на логотипе и новой ТВ-графики.

Дизайн кубка разработала студия Артемия Лебедева (хотя сам он спорт не любит). На видео дизайнеры студии объясняют, как придумывался новый кубок.