РПЛ
Артемий Лебедев
Зенит
«Зенит» получит новый кубок РПЛ: из него нельзя пить, а дизайн делала студия Лебедева
08 июля, 16:22
После матча с «Сочи» «Зениту» вручат золотые медали и новый кубок РПЛ. Последний кубок в 2019-м «Зенит» взял на вечное хранение за пять чемпионств.
И РПЛ обновила дизайн трофея (не менялся с 2002 года) вслед за появлением медведя на логотипе и новой ТВ-графики.
Дизайн кубка разработала студия Артемия Лебедева (хотя сам он спорт не любит). На видео дизайнеры студии объясняют, как придумывался новый кубок.
Основные моменты:
- Кубок вдохновлен Шуховской башней на Шаболовке.
- Вес – 6 кг. Высота – 65 см.
- На вершине кубка – образ мяча, который залетает в сетку ворот.
- Кубок сделали золотым внутри, а не снаружи, чтобы показать, что самое важное – внутри (в игре). Его основа сделана из латуни, а покрыт кубок никелем.
И, в отличие от старого трофея, из нового кубка нельзя пить шампанское. Сергей Прядкин говорит, что футболисты найдут способ отпраздновать.
Стоимость кубка неизвестна. В 2018 году инсайдеры писали, что весь ребрендинг лиги обошелся РПЛ в 4-6 миллионов рублей.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые