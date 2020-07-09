Погребняк лежал в больнице из-за ковида, а через месяц забил первый гол в году
Павел Погребняк перешел в «Урал» в начале сезона-2018/19, с тех пор – по три гола в каждом из двух, играя чуть больше чем по десять матчей.
В конце мая 2020-го Погребняк заразился коронавирусом.
• 22 мая о заболевании Погребняка сообщила его жена Мария: ««Никаких признаков не было абсолютно. Когда сказали, что у него положительный COVID-19, мы были шокированы. Мы пока только сдали анализ. Ждем результат. Детишки температурят со вчерашнего дня».
• В инстаграме она же рассказала о диагнозе – у Погребняка двусторонняя пневмония.
• Через пять дней президент «Урала» Григорий Иванов сказал, что Погребняк готов выписаться из больницы, он чувствует себя хорошо.
• 3 июня Иванов сообщил, что Погребняк выписан. Все тесты у него – отрицательные. «Свой двухнедельный срок я отмотал. Можно сказать, дембельнулся», – слова Погребняка.
• Последний раз Погребняк выходил на поле 8 марта, отыграл 90 минут в матче против «Сочи». Первую игру после этого провел через четыре месяца – 9 июля вышел на замену в конце игры с «Динамо».
• За два с небольшим сезона в «Динамо» Погребняк провел 29 матчей, но забил только один гол («Спартаку»). Он тяжело уходил оттуда через иск после того, как «Динамо» расторгло контракт в одностороннем порядке. Спор стороны урегулировали.
• «Урал» играл с «Динамо» 1:1, в конце игры после подачи с фланга Погребняк использовал отскок мяча от Морозова и Шунича и протолкнул его в ворота. Он забил победный гол спустя месяц после излечения от коронавируса.
• Это первый гол для Погребняка в 2020 году и третий в сезоне – раньше дважды забивал «Крыльям Советов» (еще дважды – в Кубке «Черноморцу»). В прошлом сезоне у него тоже было три гола в РПЛ за «Урал».
• Победный мяч Погребняка в ворота «Динамо» позволил «Уралу» войти в семерку лучших команд РПЛ по итогам 27 туров. От шестого места, которое может стать еврокубковым в случае победы «Зенита» в Кубке России, – один балл. Но в Лигу Европы «Урал» может и сам пробиться через Кубок, если выиграет его (финал, кстати, в Екатеринбурге).
Погребняку 36 лет. По данным Transfermarkt, его контракт с «Уралом» рассчитан до 31 июля 2020 года.