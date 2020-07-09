Погребняк лежал в больнице из-за ковида, а через месяц забил первый гол в году

Павел Погребняк перешел в «Урал» в начале сезона-2018/19, с тех пор – по три гола в каждом из двух, играя чуть больше чем по десять матчей.

В конце мая 2020-го Погребняк заразился коронавирусом.

• 22 мая о заболевании Погребняка сообщила его жена Мария: ««Никаких признаков не было абсолютно. Когда сказали, что у него положительный COVID-19, мы были шокированы. Мы пока только сдали анализ. Ждем результат. Детишки температурят со вчерашнего дня».

• В инстаграме она же рассказала о диагнозе – у Погребняка двусторонняя пневмония.