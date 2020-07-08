Луценко в жизни: пояс по карате, рыбалка, познакомился с женой вк
Луценко был чемпионом Оренбурга по карате
До 14 лет, до переезда в Москву Луценко занимался футболом по утрам, а карате – по вечерам. Успехи – чемпион Оренбурга и победы в юношеских турнирах. «Каратэ давало мне растяжку, улучшало координацию. Физические нагрузки на тренировках мы получали порядочные», – вспоминал он. Из-за высокого роста (187 см) Луценко называл себя нерасторопным, но считает, что карате помогло это исправить
Занимался не боевым карате, а традиционным – ката карате – с движениями на технику. Какой был пояс? «Кажется, коричневый». В карате – чем ниже номер кю (разряда), тем выше уровень. Коричневый соответствует второму кю, первый – черный.
Оттуда – интерес к боям без правил
Луценко рассказывал, что болел за Федора Емельяненко, затем стал следить за Хабибом Нурмагомедовым. «Он отличный пример для молодых спортсменов. Первое - это дисциплина и категорическое отношение к вредным привычкам. Второе, его отношение к спорту и тренировкам. Его по-хорошему можно назвать фанатиком, он 24 часа думает о боях. Хабиба можно сравнить с Криштиану Роналду».
Почему еще интерес к UFC: «Тут случиться может все что угодно, можно был лучшим на протяжении всего боя, а потом пропустить всего один удар и проиграть».
Рыбалка – еще одно хобби
Интерес с детства, когда ходили с папой в деревне ловить рыбу: ощущение уединения, разговоры, спокойствие и никого вокруг. Луценко – поклонник традиционной рыбалки на поплавок без сетей и спиннингов. Пару лет назад называл рекордом пойманного карпа весом четыре килограмма.
В «Арсенале» ездили на рыбалку с Ткачевым и Комбаровым. Жена Луценко рассказывала: «Бывает, этот добытчик принесет мне гору карасей и говорит: «Готовь!» А их же почистить надо… Я заставляю его чистить рыбу, потом готовлю по рецепту его папы».
С женой познакомился в вк, увидев всего одну фотографию
Светлана Луценко поделилась историей: «Четыре года назад он написал мне сообщение «ВКонтакте». Я не поклонница социальных сетей и редко там с кем-то общаюсь. Незнакомым людям вообще не отвечаю. Но тут, наверное, была судьба. Женя был первым, с кем я познакомилась в Интернете. Когда все-таки увиделись, оказалось, что это любовь с первого взгляда.
В аккаунте была всего одна моя фотография. Я думала, может он где-то меня видел или кто-то ему обо мне рассказал. Но Женя ответил, что на сборах ему стало скучно, он просто смотрел странички «друзья друзей» и наткнулся на меня. Сказал: «Ты на фотографии была такая милая, мне сразу захотелось с тобой пообщаться».
Тогда он играл за «СКА-Энергию», а она преподавала на кафедре в медицинском институте и работала стоматологом. Через полтора года поженились, сейчас у них двое сыновей. Кстати, жена Луценко тоже занималась карате, даже дольше – до 11-го класса. Получила желтый пояс (восьмой кю).
Не переносит рэп
Луценко рассказывал об этом в «Динамо»:
«Слушают рэп, что-то иностранное. Я их не понимаю. Если реально вслушаться в эти слова, вы вообще представляете, о чем люди поют? Ну вот если просто сесть и подумать? Плохо станет… Во всяком случае, я некоторые вещи вообще не понимаю».
Чуть не обокрали во Владикавказе
Луценко тогда играл за «СКА-Энергию» вместе с Сергеем Нестеренко. Вот как все было: «Только открыл глаза, смотрю: он бежит из комнаты, а за ним мужик. И на ходу Нестеренко кричит: «Луц, вставай!» Он вообще часто кричал, чтобы подколоть. Но тут я понимаю, что странно все как-то. Выбегаю за ними в коридор, дальше – вниз по лестнице к выходу, где сидел охранник.
Ору ему, чтобы задержал мужика, Нестеренко тоже орет, но охранник оказался еще более сонный, чем мы. Вор включил фонарик на телефоне, чтобы подсвечивать, дошел до меня — рядом как раз лежали сумки, мобильники. Но ничего не успел украсть, потому что Сергей его спугнул».
Отрабатывал празднования голов при Григоряне
Но этим в занималась вся команда: «В «СКА-Энергии» отрабатывали на тренировках празднование голов и вообще чудили. Тренер Григорян очень выделялся из серой массы первой лиги. Он создает вокруг себя определённую ауру, но в итоге я понял, что перегибает палку. Он может на ровном месте начать чудить. Гонять, а потом сказать: «Пойте». Или: «Танцуйте». Сам сядет на стул в сторонке и смотрит. А вся команда танцует».