Луценко в жизни: пояс по карате, рыбалка, познакомился с женой вк

Оттуда – интерес к боям без правил

Луценко рассказывал, что болел за Федора Емельяненко, затем стал следить за Хабибом Нурмагомедовым. «Он отличный пример для молодых спортсменов. Первое - это дисциплина и категорическое отношение к вредным привычкам. Второе, его отношение к спорту и тренировкам. Его по-хорошему можно назвать фанатиком, он 24 часа думает о боях. Хабиба можно сравнить с Криштиану Роналду».

Почему еще интерес к UFC: «Тут случиться может все что угодно, можно был лучшим на протяжении всего боя, а потом пропустить всего один удар и проиграть».

Рыбалка – еще одно хобби

Интерес с детства, когда ходили с папой в деревне ловить рыбу: ощущение уединения, разговоры, спокойствие и никого вокруг. Луценко – поклонник традиционной рыбалки на поплавок без сетей и спиннингов. Пару лет назад называл рекордом пойманного карпа весом четыре килограмма.

В «Арсенале» ездили на рыбалку с Ткачевым и Комбаровым. Жена Луценко рассказывала: «Бывает, этот добытчик принесет мне гору карасей и говорит: «Готовь!» А их же почистить надо… Я заставляю его чистить рыбу, потом готовлю по рецепту его папы».