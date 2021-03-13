ЦСКА почти спас матч с «Арсеналом». Рондон был перед пустыми воротами, но ему помешал защитник

Саломон Рондон перешел в ЦСКА в зимнее трансферное окно. Он арендован из китайского «Далянь Ифан». Рондон приехал на место Гайча, которого ЦСКА отдал в «Беневенто». Федор Чалов теперь выходит только со скамейки запасных. Зиму он закончил хет-триком в ворота «Ростова». Сейчас результативных действий пока нет.

Во всех матчах весенней части РПЛ Рондон выходил в стартовом составе. Два из них ЦСКА проиграл. В победной игре с «Ахматом» Рондон реализовал пенальти и сделал голевую передачу на Влашича. Всего ЦСКА забил три гола в весенней части сезона РПЛ. Получается, что Рондон поучаствовал в двух из них. Хотя фанаты и журналисты его все равно критикуют.

«Арсенал» прервал серию из десяти матчей без побед. Ломовицкий забивал в двух победных играх