Саломон Рондон
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#Саломон Рондон #РПЛ #Футбол #Арсенал Тула #ЦСКА

ЦСКА почти спас матч с «Арсеналом». Рондон был перед пустыми воротами, но ему помешал защитник

4 часа назад

твиттер ЦСКА

ЦСКА проиграл «Арсеналу» со счетом 1:2. В конце матча забил Тикнизян, а «Арсенал» вообще заканчивал игру с двумя удалениями. Расклад на последние секунды для ЦСКА: снег на плохом поле, девять соперников, быстрая атака, прострел в штрафную. Итог смотрите на этом видео от «Матч ТВ».

Рондон завершал атаку в борьбе с защитником Бауэром, но каким-то образом не забил. Даже с нескольких ракурсов точно не видно, что именно сделал его соперник. Через пару секунд Рондон просто лежал в воротах, а Бауэр радовался рядом с ним. Команды отыграли еще минуту, но больше опасных атак у ЦСКА не было.

Реакция твиттера ЦСКА:

Комментаторы «Матч ТВ» Константин Генич и Дмитрий Шнякин объяснили эпизод так:

твиттер

Еще одна реакция из твиттера:

Саломон Рондон перешел в ЦСКА в зимнее трансферное окно. Он арендован из китайского «Далянь Ифан». Рондон приехал на место Гайча, которого ЦСКА отдал в «Беневенто». Федор Чалов теперь выходит только со скамейки запасных. Зиму он закончил хет-триком в ворота «Ростова». Сейчас результативных действий пока нет.

Во всех матчах весенней части РПЛ Рондон выходил в стартовом составе. Два из них ЦСКА проиграл. В победной игре с «Ахматом» Рондон реализовал пенальти и сделал голевую передачу на Влашича. Всего ЦСКА забил три гола в весенней части сезона РПЛ. Получается, что Рондон поучаствовал в двух из них. Хотя фанаты и журналисты его все равно критикуют.

«Арсенал» прервал серию из десяти матчей без побед. Ломовицкий забивал в двух победных играх

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
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