Ломовицкий наступил на голову Фернандесу, забил ЦСКА и отпраздновал ромбиком

Александр Ломовицкий – воспитанник «Спартака». Он был в академии клуба с 2006 года, потом играл за основной состав. Ломовицкий говорил о «Спартаке» перед прошлой арендой в «Арсенал»: «Пересматривал свои матчи за «Спартак» – у меня было много шансов, но я их не использовал. Нужно было забивать, а не бить по штангам».

Прошлый матч против ЦСКА сложился для Ломовицкого скандально. Тогда ЦСКА выиграл со счетом 5:1, а фанаты оскорбляли Ломовицкого кричалками с трибун. Когда он уходил в подтрибунное помещение, то ответил им нецензурными выражениями. КДК РФС выписал Ломовицкому штраф и условно дисквалифицировал его на два матча РПЛ.

Ломовицкий впервые попал в «Арсенал» в прошлом сезоне. Тогда провел 24 матча и забил два гола. Потом новая аренда – «Химки». Там Ломовицкий сыграл восемь матчей, но «Арсенал» опять взял его к себе. В «Арсенале» Ломовицкий забивает только в победных матчах. В октябре был его гол в ворота «Урала» (1:0).

Теперь «Арсенал» выиграл у ЦСКА. На таком уровне Ломовицкий забил в ворота ЦСКА впервые в карьере.