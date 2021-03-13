Ломовицкий наступил на голову Фернандесу, забил ЦСКА и отпраздновал ромбиком
Одно из важных событий из матча «Арсенала» и ЦСКА – травма Марио Фернандеса. Он заменился еще до перерыва, когда столкнулся с Ломовицким. Игрок «Арсенала» в том моменте случайно наступил на лицо Фернандесу. Врачи унесли его на носилках, а затем отправили в больницу.
Как все было:
Ломовицкий отметился и в другом моменте. Тульский «Арсенал» не забивал в РПЛ семь матчей подряд. Серия прервалась в матче с ЦСКА, когда Владислав Пантелеев реализовал пенальти. Тот же Пантелеев через четыре минуты отдал голевую передачу на Ломовицкого. Так «Арсенал» забил с игры, а Ломовицкий показал празднование с отсылкой к «Спартаку».
Аккаунт молодежной команды «Спартака» сразу напомнил:
Реакция «Спартака»:
Александр Ломовицкий – воспитанник «Спартака». Он был в академии клуба с 2006 года, потом играл за основной состав. Ломовицкий говорил о «Спартаке» перед прошлой арендой в «Арсенал»: «Пересматривал свои матчи за «Спартак» – у меня было много шансов, но я их не использовал. Нужно было забивать, а не бить по штангам».
Прошлый матч против ЦСКА сложился для Ломовицкого скандально. Тогда ЦСКА выиграл со счетом 5:1, а фанаты оскорбляли Ломовицкого кричалками с трибун. Когда он уходил в подтрибунное помещение, то ответил им нецензурными выражениями. КДК РФС выписал Ломовицкому штраф и условно дисквалифицировал его на два матча РПЛ.
Ломовицкий впервые попал в «Арсенал» в прошлом сезоне. Тогда провел 24 матча и забил два гола. Потом новая аренда – «Химки». Там Ломовицкий сыграл восемь матчей, но «Арсенал» опять взял его к себе. В «Арсенале» Ломовицкий забивает только в победных матчах. В октябре был его гол в ворота «Урала» (1:0).
Теперь «Арсенал» выиграл у ЦСКА. На таком уровне Ломовицкий забил в ворота ЦСКА впервые в карьере.