Александр Ломовицкий
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#Александр Ломовицкий #РПЛ #Футбол #Арсенал Тула #Спартак #ЦСКА

Ломовицкий наступил на голову Фернандесу, забил ЦСКА и отпраздновал ромбиком

41 минуту назад

Одно из важных событий из матча «Арсенала» и ЦСКАтравма Марио Фернандеса. Он заменился еще до перерыва, когда столкнулся с Ломовицким. Игрок «Арсенала» в том моменте случайно наступил на лицо Фернандесу. Врачи унесли его на носилках, а затем отправили в больницу.

Как все было:

Ломовицкий отметился и в другом моменте. Тульский «Арсенал» не забивал в РПЛ семь матчей подряд. Серия прервалась в матче с ЦСКА, когда Владислав Пантелеев реализовал пенальти. Тот же Пантелеев через четыре минуты отдал голевую передачу на Ломовицкого. Так «Арсенал» забил с игры, а Ломовицкий показал празднование с отсылкой к «Спартаку».

Скриншот из видео на рутуб-канале РПЛ

Аккаунт молодежной команды «Спартака» сразу напомнил:

Реакция «Спартака»:

Александр Ломовицкий – воспитанник «Спартака». Он был в академии клуба с 2006 года, потом играл за основной состав. Ломовицкий говорил о «Спартаке» перед прошлой арендой в «Арсенал»: «Пересматривал свои матчи за «Спартак» – у меня было много шансов, но я их не использовал. Нужно было забивать, а не бить по штангам».

Прошлый матч против ЦСКА сложился для Ломовицкого скандально. Тогда ЦСКА выиграл со счетом 5:1, а фанаты оскорбляли Ломовицкого кричалками с трибун. Когда он уходил в подтрибунное помещение, то ответил им нецензурными выражениями. КДК РФС выписал Ломовицкому штраф и условно дисквалифицировал его на два матча РПЛ.

Ломовицкий впервые попал в «Арсенал» в прошлом сезоне. Тогда провел 24 матча и забил два гола. Потом новая аренда – «Химки». Там Ломовицкий сыграл восемь матчей, но «Арсенал» опять взял его к себе. В «Арсенале» Ломовицкий забивает только в победных матчах. В октябре был его гол в ворота «Урала» (1:0). 

Теперь «Арсенал» выиграл у ЦСКА. На таком уровне Ломовицкий забил в ворота ЦСКА впервые в карьере.

Матч завершен
Арсенал
Тула
Пантелеев 42
Ломовицкий 45
2:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Тикнизян 90
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Ромб после гола – это уже традиция
Мирзов показал ромб после гола в ворота ЦСКА. Привет, «Спартак» ♦️
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