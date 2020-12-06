Мирзов показал ромб после гола в ворота ЦСКА. Привет, «Спартак» ♦️

В «Химках» Резиуан Мирзов играет по арендному соглашению. За восемь игр в этом сезоне (одна – в «Спартаке») он забил четыре гола. В этих матчах «Химки» получили семь очков, а всего за 17 игр набрали 19. Прямо сейчас Мирзов – лучший бомбардир «Химок».

Контракт Мирзова со «Спартаком» рассчитан до лета 2022 года. Аренда в «Химки» – до конца этого сезона. В «Спартаке» статистика Мирзова была намного хуже. В прошлом сезоне он провел в РПЛ 21 матч, забил один гол и сделал ассист. В среднем выходил на 28 минут за игру.

Уход Мирзова из «Спартака» важен для всех. Он не вписывался в планы Тедеско, поэтому «Спартак» вел переговоры об арене сразу с несколькими клубами. Агент Мирзова рассказывал, что игрок вообще настроен на возвращение в сборную. Отсюда и желание играть.

«Химки» и «Спартак» уже встречались в этом сезоне. Там Мирзов тоже забил. Потом показал, чтобы все замолчали: