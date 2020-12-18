Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира

Первая и главная причина – новый тренер

«Химки» летом вернулись в РПЛ с аномально короткой паузой между сезонами в двух лигах. Тогда клуб тренировал мятежный Сергей Юран – тот самый, который сначала говорил, что место клуба в лиге выкупит кто-то другой, потом – что «Химки» станут партнерским фарм-клубом «Спартака». Позднее он несколько раз исправлял сам себя, но в любом случае ушел до старта сезона.

«Химки» внезапно зашли в чемпионат с Дмитрием Гунько – тренером, который много лет работал во всяких юниорских и дублерских командах «Спартака» и до этого был главным в РПЛ лишь два месяца: с марта-2014 по май-2014.

С Гунько «Химки» осели в зоне вылета без единой победы. После 2:7 от «Краснодара» Гунько был уволен. В интервью через пару дней после он сказал, что изучал состав клуба в ночь перед назначением, пришел за неделю до начала чемпионата, сразу потерял трех защитников и не добрал очки из-за качества игроков при реализации моментов .

25 сентября вместо него пришел Игорь Черевченко. До этого он два года тренировал «Арсенал», а больше всего известен по «Локомотиву» и выигранному там Кубку.

И понеслось. При нем «Химки» проиграли только большим клубам РПЛ: «Спартаку», «Локомотиву», «Зениту». Но хлопнули «Краснодар», «Динамо», «Рубин», ничья с ЦСКА и под конец года реванш у «Локомотива» с камбэком на 93-й минуте.