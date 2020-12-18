Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
Первая и главная причина – новый тренер
«Химки» летом вернулись в РПЛ с аномально короткой паузой между сезонами в двух лигах. Тогда клуб тренировал мятежный Сергей Юран – тот самый, который сначала говорил, что место клуба в лиге выкупит кто-то другой, потом – что «Химки» станут партнерским фарм-клубом «Спартака». Позднее он несколько раз исправлял сам себя, но в любом случае ушел до старта сезона.
«Химки» внезапно зашли в чемпионат с Дмитрием Гунько – тренером, который много лет работал во всяких юниорских и дублерских командах «Спартака» и до этого был главным в РПЛ лишь два месяца: с марта-2014 по май-2014.
С Гунько «Химки» осели в зоне вылета без единой победы. После 2:7 от «Краснодара» Гунько был уволен. В интервью через пару дней после он сказал, что изучал состав клуба в ночь перед назначением, пришел за неделю до начала чемпионата, сразу потерял трех защитников и не добрал очки из-за качества игроков при реализации моментов.
25 сентября вместо него пришел Игорь Черевченко. До этого он два года тренировал «Арсенал», а больше всего известен по «Локомотиву» и выигранному там Кубку.
И понеслось. При нем «Химки» проиграли только большим клубам РПЛ: «Спартаку», «Локомотиву», «Зениту». Но хлопнули «Краснодар», «Динамо», «Рубин», ничья с ЦСКА и под конец года реванш у «Локомотива» с камбэком на 93-й минуте.
«Химки» Черевченко – это 14-е из 16 мест в лиге по владению и последнее по точности паса, зато первое по карточкам и выигранным верховым единоборствам и второе по выносам в среднем за матч.
Вторая причина – трансферы. Больше никаких слухов о связи со «Спартаком» и целая толпа новичков после Гунько
Новостной фон перед сезоном – очень много шума о связи «Химок» и «Спартака». Летом мы подробно разбирали всю ситуацию в этом материале:
На чем основана версия, что «Спартак» теперь контролирует «Химки». И как развивалась вся история
Почитайте. Там, например, есть сюжет про нового спортивного директора «Химок» Сергея Егорова, который был связан с Шамилем Газизовым и который уволен из клуба сразу в день назначения.
В итоге спустя месяцы история никуда не развилась. 18 сентября инсайдер Сергей Егоров сказал о связи «Спартака» и «Химок»: «Минус главный тренер. Минус спортивный директор. Аренда Игнатова из «Спартака» заблокирована. Проект «Спартак» – «Химки» закрыт».
Изначально инсайды кроме Гунько и спортдиректора прогнозировали в клубе как минимум трех спартаковских игроков. В итоге он там всего один. Точнее двое, но Мирзов пришел уже после того, как принадлежащий «Спартаку» Ломовицкий уехал из «Химок» в другую аренду.
Кстати, важное про поздние трансферы. «Химки» сделали 9 трансферов (без учета Ломовицкого и Ильи Воробьева, которые пришли-ушли через пару месяцев в клубе). Из 9 трансферов – 6 после назначения Черевченко + еще один Куат, который пришел за две недели до. То есть новый тренер получил усиление, которого совсем не было у Гунько.
Третья причина – новый руководитель
В сентябре в «Химках» сменился не только главный тренер, но и руководство. Гендиректором команды стал Сергей Анохин. Тоже 25 сентября. Это третий гендир «Химок» за год.
Кто такой:
- До карьеры футменеджера был вице-президентом в культурном центре АРТЭС.
- Анохин – бывший руководитель Федерации пляжного футбола России. Он ее основал.
- С 2010-го по 2013-й работал в «Строгино».
- С 2013-го три года возглавлял Московскую федерацию футбола.
- Когда-то давал большое интервью Дудю, где, например, называл Виталия Мутко «гениальным человеком для нашего футбола»
- С 2016 года работал вице-президентом РФС.
- Автор книги «Самки».
Пока работой Анохина довольны. Вот слова министра спорта Московской области: «После того, как Сергей Анохин стал генеральным директором клуба, он провел достаточно хорошую трансферную политику. Естественно, ждем усиления зимой, есть пара позиций, но это будут уже обсуждать Анохин с Черевченко».