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#Химки #РПЛ #Футбол #Спартак #Зенит #Локомотив #Резиуан Мирзов #Сергей Юран #Игорь Черевченко #Арсенал Тула #Дмитрий Гунько

Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира

3 часа назад

«Химки» в последних шести матчах РПЛ:

  • 5 побед.
  • Одна ничья.
  • 11-5 по голам.

Теперь внимание: это лучший результат РПЛ в этом отрезке. Еще один шок: 

  • «Химки» с начала сезона по 25 сентября – предпоследнее место.
  • «Химки» с 26 сентября по сегодня (это 11 туров) – второе место.  

Вау. Как так вышло?

Первая и главная причина – новый тренер

«Химки» летом вернулись в РПЛ с аномально короткой паузой между сезонами в двух лигах. Тогда клуб тренировал мятежный Сергей Юран – тот самый, который сначала говорил, что место клуба в лиге выкупит кто-то другой, потом – что «Химки» станут партнерским фарм-клубом «Спартака». Позднее он несколько раз исправлял сам себя, но в любом случае ушел до старта сезона. 

«Химки» внезапно зашли в чемпионат с Дмитрием Гунько – тренером, который много лет работал во всяких юниорских и дублерских командах «Спартака» и до этого был главным в РПЛ лишь два месяца: с марта-2014 по май-2014.

С Гунько «Химки» осели в зоне вылета без единой победы. После 2:7 от «Краснодара» Гунько был уволен. В интервью через пару дней после он сказал, что изучал состав клуба в ночь перед назначением, пришел за неделю до начала чемпионата, сразу потерял трех защитников и не добрал очки из-за качества игроков при реализации моментов

25 сентября вместо него пришел Игорь Черевченко. До этого он два года тренировал «Арсенал», а больше всего известен по «Локомотиву» и выигранному там Кубку.

И понеслось. При нем «Химки» проиграли только большим клубам РПЛ: «Спартаку», «Локомотиву», «Зениту». Но хлопнули «Краснодар», «Динамо», «Рубин», ничья с ЦСКА и под конец года реванш у «Локомотива» с камбэком на 93-й минуте.

«Химки» Черевченко – это 14-е из 16 мест в лиге по владению и последнее по точности паса, зато первое по карточкам и выигранным верховым единоборствам и второе по выносам в среднем за матч.

Вторая причина – трансферы. Больше никаких слухов о связи со «Спартаком» и целая толпа новичков после Гунько

Новостной фон перед сезоном – очень много шума о связи «Химок» и «Спартака». Летом мы подробно разбирали всю ситуацию в этом материале:

На чем основана версия, что «Спартак» теперь контролирует «Химки». И как развивалась вся история

Почитайте. Там, например, есть сюжет про нового спортивного директора «Химок» Сергея Егорова, который был связан с Шамилем Газизовым и который уволен из клуба сразу в день назначения. 

В итоге спустя месяцы история никуда не развилась. 18 сентября инсайдер Сергей Егоров сказал о связи «Спартака» и «Химок»: «Минус главный тренер. Минус спортивный директор. Аренда Игнатова из «Спартака» заблокирована. Проект «Спартак» – «Химки» закрыт».

Изначально инсайды кроме Гунько и спортдиректора прогнозировали в клубе как минимум трех спартаковских игроков. В итоге он там всего один. Точнее двое, но Мирзов пришел уже после того, как принадлежащий «Спартаку» Ломовицкий уехал из «Химок» в другую аренду. 

Кстати, важное про поздние трансферы. «Химки» сделали 9 трансферов (без учета Ломовицкого и Ильи Воробьева, которые пришли-ушли через пару месяцев в клубе). Из 9 трансферов – 6 после назначения Черевченко + еще один Куат, который пришел за две недели до. То есть новый тренер получил усиление, которого совсем не было у Гунько.

Третья причина – новый руководитель

В сентябре в «Химках» сменился не только главный тренер, но и руководство. Гендиректором команды стал Сергей Анохин. Тоже 25 сентября. Это третий гендир «Химок» за год.

Кто такой:

  • До карьеры футменеджера был вице-президентом в культурном центре АРТЭС.
  • Анохин – бывший руководитель Федерации пляжного футбола России. Он ее основал.
  • С 2010-го по 2013-й работал в «Строгино».
  • С 2013-го три года возглавлял Московскую федерацию футбола.
  • Когда-то давал большое интервью Дудю, где, например, называл Виталия Мутко «гениальным человеком для нашего футбола»
  • С 2016 года работал вице-президентом РФС.
  • Автор книги «Самки».

Пока работой Анохина довольны. Вот слова министра спорта Московской области: «После того, как Сергей Анохин стал генеральным директором клуба, он провел достаточно хорошую трансферную политику. Естественно, ждем усиления зимой, есть пара позиций, но это будут уже обсуждать Анохин с Черевченко».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: официальный сайт «Химок»
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#Резиуан Мирзов
#Сергей Юран
#Игорь Черевченко
#Арсенал Тула
#Дмитрий Гунько