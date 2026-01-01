Дмитрий Гунько

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Футбол
Игорь Черевченко – новый главный тренер «Химок»
#Игорь Черевченко
Футбол
Гунько сообщил в инстаграме, что покинул «Химки», а позже удалил пост
#Химки
Футбол
Новый тренер «Химок» – Гунько. Он 12 лет работал в «Спартаке»
#Дмитрий Гунько
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Ого: лучший русский клуб в конце года – «Химки». Их секрет – посреди сезона в один день сменить тренера и гендира
#Химки
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