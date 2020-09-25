Игорь Черевченко
РПЛ
Футбол
Химки
Дмитрий Гунько
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Игорь Черевченко – новый главный тренер «Химок»
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«Химки» объявили о назначении Игоря Черевченко. До этого из клуба ушел Дмитрий Гунько.
- Гунько пришел на место Юрана перед началом сезона. Он отработал в команде полтора месяца.
- Черевченко ранее работал в «Локомотиве», «Балтике» и тульском «Арсенале».
- Новым генеральным директором в «Химках» стал Сергей Анохин.
- «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ. За восемь матчей клуб набрал три очка и ни разу не победил.
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