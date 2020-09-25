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#Игорь Черевченко #РПЛ #Футбол #Химки #Дмитрий Гунько
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Игорь Черевченко – новый главный тренер «Химок»

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«Химки» объявили о назначении Игоря Черевченко. До этого из клуба ушел Дмитрий Гунько.

  • Гунько пришел на место Юрана перед началом сезона. Он отработал в команде полтора месяца.
  • Черевченко ранее работал в «Локомотиве», «Балтике» и тульском «Арсенале».
  • Новым генеральным директором в «Химках» стал Сергей Анохин.
  • «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ. За восемь матчей клуб набрал три очка и ни разу не победил.
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