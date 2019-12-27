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Лента
Матч-центр
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Балтика
Калининград
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Сайт
fc-baltika.ru
Страна
Россия
Стадион
Калининград
Тренер
Евгений Калешин
Е. Калешин
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Как же круто теперь в Калининграде! Отбор к Евро, топовый волейбол и Евролига, везде – бешеная атмосфера
#Россия
27 декабря 2019, 13:43
Это не шутки: Кокорин и «Балтика» ведут переговоры. Еще раз – «БАЛ-ТИ-КА»
#Александр Кокорин
05 февраля, 17:49
Крики, мат, страдания. Так «Балтика» вылетела из ФНЛ
#Балтика
26 мая 2019, 12:40
Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
#ФНЛ
24 мая 2019, 18:22