Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ

Кто выиграет турнир?

«Тамбов» опережает «Сочи» на два очка. У лидера ФНЛ остался матч с «Зенитом-2», а «Сочи» на выезде сыграет со «Спартаком-2».

В пункте 4.5 из регламента ФНЛ указано, что при равенстве очков у двух клубов выше будет команда с большим числом побед во всех играх. Затем учитывают результаты их матчей друг с другом, разницу мячей, количество забитых голов – все именно в такой последовательности.

Если «Сочи» сравняется с «Тамбовом», у них окажется равное количество побед (по 20). По личным встречам у «Сочи» преимущество из-за гостевого разгрома со счетом 3:0. Победа «Сочи» и потеря очков у «Тамбова» меняют весь расклад по чемпионству.

Кто попадет в стыковые матчи?

«Крылья Советов» и «Уфа» – участники стыков от РПЛ. Из их соперников по ФНЛ пока определен только один: «Томь» гарантированно заняла третье место. Команда не упадет ниже, но и в Премьер-лигу пока не собирается. Все из-за проблем с финансами и сложностей с подготовкой стадиона.