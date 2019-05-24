Сейчас за три минуты покажем, зачем смотреть последний тур ФНЛ
Что уже известно?
«Тамбов» и «Сочи» напрямую выходят в РПЛ. Оба клуба успешно прошли лицензирование, поэтому точно сыграют в Премьер-лиге в следующем сезоне. Лучшим бомбардиром РПЛ почти точно станет Барсов из «Сочи» – у него 19 голов. Лебеденко отстает от него на пять мячей.
В ПФЛ вылетают «Тюмень», «Сибирь» и «Зенит-2».
Кто выиграет турнир?
«Тамбов» опережает «Сочи» на два очка. У лидера ФНЛ остался матч с «Зенитом-2», а «Сочи» на выезде сыграет со «Спартаком-2».
В пункте 4.5 из регламента ФНЛ указано, что при равенстве очков у двух клубов выше будет команда с большим числом побед во всех играх. Затем учитывают результаты их матчей друг с другом, разницу мячей, количество забитых голов – все именно в такой последовательности.
Если «Сочи» сравняется с «Тамбовом», у них окажется равное количество побед (по 20). По личным встречам у «Сочи» преимущество из-за гостевого разгрома со счетом 3:0. Победа «Сочи» и потеря очков у «Тамбова» меняют весь расклад по чемпионству.
Кто попадет в стыковые матчи?
«Крылья Советов» и «Уфа» – участники стыков от РПЛ. Из их соперников по ФНЛ пока определен только один: «Томь» гарантированно заняла третье место. Команда не упадет ниже, но и в Премьер-лигу пока не собирается. Все из-за проблем с финансами и сложностей с подготовкой стадиона.
«Планируем, что за 2019 год долги закроем. Но в Премьер-лигу пока идти не планируем. Мы сначала построим новый стадион, наведем порядок с финансированием, откроем футбольную школу-интернат, где будут учиться перспективные ребята со всей Сибири», – сказал губернатор Томской области Жвачкин.
Играть «Томь» будет, но перспективы не совсем понятны. Зато на еще одно место в стыковых играх претендуют сразу пять команд. Это «Нижний Новгород» (59 очков), «Чертаново» (58), «СКА-Хабаровск» (58), «Шинник» (57) и «Авангард» (56). Ниже – их матчи в последнем туре:
«Армавир» – «СКА-Хабаровск»
«Нижний Новгород» – «Мордовия»
«Ротор» – «Чертаново»
«Шинник» – «Авангард»
Кто еще вылетит?
За возможность избежать вылета борются «Балтика» (41 очко), «Армавир» (41) и «Факел» (40). Из трех команд в ФНЛ останется только одна. Пока лучшая ситуация у «Балтики»: она сыграет с идущей последней «Тюменью», «Армавир» примет дома «СКА», «Факел» – «Томь».
Все игры пройдут завтра. Начало: 15:00 по московскому времени. Игра «Сибирь» – «Краснодар-2» начнется в 13:00, но она ничего не решает.