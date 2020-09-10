«Балтика» в соцсетях пошутила про отравление Навального. Клуб объясняет: просто хотели креативно представить нового игрока
«Балтика» опубликовала пост, где анонсировала приход какого-то нового футболиста. На фото в анонсе – клиника Charite. Одна из фраз: «По официальным данным, в организме футбольного клуба «Балтика» обнаружен «Новичок». Никаких подробностей о личности потенциального новичка «Балтика» не сообщила.
Так это выглядело:
Это шутка над историей с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Он проходит лечение в берлинской клинике Charite, куда немецкие врачи вывезли его в коме из больницы в Омске. 2 сентября немецкое правительство рассказало: по результатам экспертизы Навальный отравлен веществом из группы «Новичок». Российские врачи, когда Навальный лежал в омской больнице, этого не обнаружили.
BBC в 2018 году объяснял, что «Новичок» – группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Его разработали в СССР, а впервые открыто упомянули в 1992-м. Отравление может вызвать смерть, паралич и другие последствия.
Сейчас состояние Навального стабилизировалось, его вывели из искусственной комы. Немецкие медиа дополняют историю подробностями: Навальный мог умереть еще в самолете, вещество было усовершенствовано, это новый вариант яда с замедленным действием на организм.
Фанаты «Балтики» сразу отреагировали негативно, поэтому клуб снес пост во всех соцсетях. Дольше остальных он оставался только в телеграме. В комментариях в группе вконтакте клуб позже общался с фанатами и даже шутил на эту тему.
От фанатов была и такая реакция:
«Гол» спросил у руководителя отдела развития «Балтики» Юрия Аракеляна: «Изначально это показалось хорошей идеей? Пост согласовывался внутри пресс-службы?»
«Если его опубликовали, значит, да!» – ответил Аракелян. И объяснил, почему этот пост вообще случился: «Пост был выложен, но удален после реакции публики. Была задача креативно представить нового игрока. Не более».
Телеграм-канал «Подъем» связался с пресс-службой «Балтики». И узнал, почему автора поста не уволили: «А за что наказывать? Если увольнять людей каждый раз, когда кому-то что-то не зашло, мы столько сотрудников не соберем».
Шутники, блин.