«Балтика» в соцсетях пошутила про отравление Навального. Клуб объясняет: просто хотели креативно представить нового игрока

Это шутка над историей с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Он проходит лечение в берлинской клинике Charite, куда немецкие врачи вывезли его в коме из больницы в Омске. 2 сентября немецкое правительство рассказало: по результатам экспертизы Навальный отравлен веществом из группы «Новичок». Российские врачи, когда Навальный лежал в омской больнице, этого не обнаружили.

BBC в 2018 году объяснял, что «Новичок» – группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Его разработали в СССР, а впервые открыто упомянули в 1992-м. Отравление может вызвать смерть, паралич и другие последствия.

Сейчас состояние Навального стабилизировалось, его вывели из искусственной комы. Немецкие медиа дополняют историю подробностями: Навальный мог умереть еще в самолете, вещество было усовершенствовано, это новый вариант яда с замедленным действием на организм.