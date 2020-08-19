чемпионат Мексики
Твиттер «Чиваса» перепутал своего игрока с наркобароном Эль Чапо
19 августа, 13:24
В твиттере мексиканского «Чиваса» во время матча появилась запись: «Отличный подкат сделал «Эль Чапо» Гусман».
Проблема в том, что это известный наркобарон. Вот несколько фактов о нем:
- Организовал в Мексике самый масштабный наркокартель. 60% наркотрафика в США приходилось на его синдикат.
- В течение 25 лет организовал контрабанду более 155 тонн кокаина.
- Для этого у него было более 600 самолетов и вертолетов.
- Причастен более чем к 30 убийствам. Сотни убийств и похищений организовал его картель.
- Несколько раз сбегал из тюрьмы.
- Сейчас находится на пожизненном заключении.
В «Чивасе» тоже играет игрок по прозвищу Эль Чапо («коротышка») – Хесус Санчес. Но сммщик клуба почему-то написал фамилию наркобарона Гусман. И удалил твит.
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