Твиттер «Чиваса» перепутал своего игрока с наркобароном Эль Чапо

Проблема в том, что это известный наркобарон. Вот несколько фактов о нем:

Организовал в Мексике самый масштабный наркокартель. 60% наркотрафика в США приходилось на его синдикат.

В течение 25 лет организовал контрабанду более 155 тонн кокаина.

Для этого у него было более 600 самолетов и вертолетов.