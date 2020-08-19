чемпионат Мексики
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#чемпионат Мексики

Твиттер «Чиваса» перепутал своего игрока с наркобароном Эль Чапо

19 августа, 13:24

В твиттере мексиканского «Чиваса» во время матча появилась запись: «Отличный подкат сделал «Эль Чапо» Гусман». 

Проблема в том, что это известный наркобарон. Вот несколько фактов о нем:

  • Организовал в Мексике самый масштабный наркокартель. 60% наркотрафика в США приходилось на его синдикат.
  • В течение 25 лет организовал контрабанду более 155 тонн кокаина.
  • Для этого у него было более 600 самолетов и вертолетов.

ZUMAPRESS / Global Look Press

  • Причастен более чем к 30 убийствам. Сотни убийств и похищений организовал его картель.
  • Несколько раз сбегал из тюрьмы.
  • Сейчас находится на пожизненном заключении.

В «Чивасе» тоже играет игрок по прозвищу Эль Чапо («коротышка») – Хесус Санчес. Но сммщик клуба почему-то написал фамилию наркобарона Гусман. И удалил твит.

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