Игрок в Мексике толкнул болбоя за расизм. Получил красную, а потом рыдал в раздевалке
В чемпионате Мексики случился большой расистский скандал.
Защитник клуба «Сантос Лагуна» Феликс Торрес на 92-й минуте толкнул болбоя, который еще играет за молодежку «Сан Луиса» (с ее основой играл «Сантос»). После игры была такая потасовка:
Мексиканские журналисты говорят, что в трансляции невозможно расслышать, что именно болбой говорит Торресу – их скандал заглушил голос диктора на стадионе.
А потом Торрес рассказал, что болбой оскорбил его из-за цвета кожи:
«То, что сегодня произошло, не должно продолжаться. Моих товарищей по команде не волнует цвет моей кожи. Они сейчас представляют, как мне сейчас тяжело и больно. Мне нравится мой цвет кожи, я не могу произнести эти слова, которые услышал – они причиняют слишком много боли».
Капитан «Сантоса» после матча выступил на специальной пресс-конференции, где рассказал, что увидел Торреса плачущим в раздевалке: «Мы все одинаковы, такие случаи не должны происходить нигде. Должно быть проведено расследование».
Прокомментировал скандал и президент «Сантоса»: «Войти в раздевалку и увидеть, что твой игрок плачет из-за расизма, просто ужасно».
После матча все игроки «Сантоса» сделали совместное фото, призвав бороться с расизмом.
«Сан Луис» через помощника главного тренера тоже сделал заявление против расизма. Но пока неизвестно, понесет ли болбой какое-то наказание.
И еще «Сан Луис» запостил победное фото из раздевалки (в той игре они победили 1:0).